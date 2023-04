Calendario trimestrali Wall Street: tutti i conti in arrivo

Parte oggi la stagione degli utili del primo trimestre degli Stati Uniti, con i colossi JPMorgan Chase, Wells Fargo, BlackRock e Citigroup ad aprire il calendario delle trimestrali di Wall Street. Nel corso delle prossime settimane, molte altre società quotate diffonderanno i risultati, fornendo un’analisi approfondita delle performance economiche e della propria salute finanziaria. Il calendario trimestrale di Wall Street è suddiviso in quattro sessioni, che iniziano solitamente qualche settimana dopo l’ultimo mese di un trimestre finanziario (dicembre, marzo, giugno e settembre), con le stagioni delle trimestrali che cadono a gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Le presentazioni delle aziende durante queste sessioni sono importanti per gli investitori, poiché forniscono un’idea chiara delle prestazioni dell’azienda e del suo potenziale futuro. Queste informazioni possono essere utilizzate per prendere decisioni informate sulle strategie di investimento. Inoltre, i risultati finanziari delle società quotate in borsa hanno un impatto significativo sui mercati finanziari e sull’economia nel suo insieme.

Alcuni analisti prevedono un calo del 6,8% degli utili trimestrali delle società quotate sull’S&P 500, il che sarebbe il secondo calo consecutivo e il maggiore dal secondo trimestre 2020, inviando segnali di recessione. Dopo le turbolenze dell’ultimo mese nel settore bancario, media finanziari e investitori hanno gli occhi puntati sul calendario trimestrale di Wall Street per comprendere l’impatto sui mercati. Di seguito, sono elencati i prossimi appuntamenti per le trimestrali di alcune importanti società quotate in borsa. In questo modo, è possibile conoscere tutti i conti in arrivo durante la stagione delle trimestrali di Wall Street.

Calendario trimestrali Wall Street dal 14 Aprile al 21 Aprile

Società EPS Q1 EPS atteso EPS Q1 2022 Data utili JPMorgan $4,10 $3,41 $2,63 14/04/2023 Wells Fargo $1,23 $1,15 $0,88$ 14/04/2023 BlackRock $7,93 $7,71 $9,52 14/04/2023 Citigroup $1,86 $1,66 $2,02 14/04/2023 Charles Schwab $0,93 $0,77 17/04/2023 Bank Of America $0,82 $0,80 18/04/2023 Bank Of New York Mellon $1,14 $0,86 18/04/2023 Goldman Sachs $8,55 $10,76 18/04/2023 Intuitive Surgical $1,19 $1,13 18/04/2023 J&J $2,51 $2,67 18/04/2023 Lockheed Martin $6,12 $6,44 18/04/2023 Netflix $2,88 $3,53 18/04/2023 IBM $1,26 $1,40 19/04/2023 Morgan Stanley $1,76 $2,06 19/04/2023 American Express $2,66 $2,73 20/04/2023 AT&T $0,58 $0,77 20/04/2023 Blackstone $1,02 $1,55 20/04/2023 Philip Morris $1,35 $1,56 20/04/2023 Union Pacific $2,60 $2,57 20/04/2023

*aggiornato al 14/04/2023

Calendario trimestrali Wall Street dal 24 Aprile al 28 Aprile

Società EPS Q1 EPS atteso EPS Q1 2022 Data utili Coca-Cola(KO) $0,65 $0,64 24/04/2023 Microsoft $2,22 $2,22 25/04/2023 Alphabet(Google) $1,05 $1,23 25/04/2023 Visa $1,97 $1,79 25/04/2023 Pepsi $1,37 $1,29 25/04/2023 McDonald’s $2,28 $2,28 25/04/2023 Texas Instruments $1,76 $2,35 25/04/2023 HSBC $1,30 $0,70 25/04/2023 General Electric $0,13 $0,24 25/04/2023 UBS $0,54 $0,61 25/04/2023 General Motors $1,53 $2,09 25/04/2023 Meta Platforms $1,97 $2,72 26/04/2023 Boeing Company ($0,79) ($2,75) 26/04/2023 Amazon $0,20 $0,21 27/04/2023 Eli Lilly $1,68 $2,62 27/04/2023 Mastercard $2,71 $2,76 27/04/2023 Merck & Company $1,42 $2,14 27/04/2023 Intel ($0,16) $0,87 27/04/2023 Caterpillar $3,74 $2,88 27/04/2023 Exxon Mobil $2,65 $2,07 28/04/2023 Chevron $3,34 $3,36 28/04/2023

*aggiornato al 14/04/2023