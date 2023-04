I mercati oggi osservano 4 fattori: cosa sta per accadere?

I mercati oggi si apprestano a chiudere una settimana densa con almeno 4 eventi da osservare assolutamente.

In attesa delle riunioni Fed e Bce rispettivamente il 3 e il 4 maggio prossimi, gli investitori stanno vivendo un momento molto delicato e complesso, con diversi fattori a influenzare scelte di investimento e pronti a innescare scosse e sorprese nel mercato finanziario.

Dalle mosse della Banca del Giappone alle dinamiche incerte della guerra, fino all’andamento economico non chiaro negli Usa e alle prospettive in Eurozona, ci sono 4 eventi chiave che possono influenzare i mercati oggi.

1. Cosa ha deciso la Banca del Giappone

Lo yen è sceso dopo che la Banca del Giappone ha mantenuto le sue impostazioni di politica monetaria estremamente accomodanti. BOJ ha lasciato il suo tetto per i rendimenti obbligazionari a 10 anni allo 0,5% e il suo tasso ufficiale a breve termine a -0,1% nella prima riunione sotto il nuovo governatore Kazuo Ueda.

La BOJ ha anche annunciato che una revisione della sua politica potrebbe richiedere fino a un anno e mezzo. Apparentemente l’unica vera modifica alla guida è stata la frase che non esiterà ad adottare ulteriori misure di allentamento se necessario. La BOJ ha abbandonato la clausola: “si aspetta inoltre che i tassi di interesse a breve e a lungo termine rimangano ai livelli attuali o siano inferiori”.

Quindi, è impegnato nella sua politica accomodante, ma i tassi potrebbero salire? Per ora gli analisti non trovano una risposta certa a questa domanda.

2. Usa in bilico tra trimestrali e Pil

Negli Usa, c’è stata una reazione mista del mercato ai risultati del colosso Amazon, che a prima vista ha superato le previsioni con una crescita dei ricavi del 9% a 127 miliardi di dollari. Le sue azioni sono aumentate del 10% in una fase, per finire in calo del 2,1% dopo ore.

Gli investitori probabilmente non erano contenti che le entrate della tanto pubblicizzata unità cloud AWS fossero cresciute del 16%, rispetto al 37% dell’anno precedente, e la società nella sua teleconferenza ha rivelato che la crescita di aprile era di circa cinque punti percentuali inferiore nel confronto.

Intel, d’altra parte, ha parlato della prospettiva di un miglioramento dei margini nella seconda metà, anche se dai minimi storici, ed è stata premiata con un aumento della quota del 5% dopo ore.

Gli investitori sembravano scrollarsi di dosso dati poco convincenti sul Pil, che potrebbero segnalare che la campagna di rialzo dei tassi della Federal Reserve giungerà presto al termine.

Intanto, alcuni trader hanno espresso scetticismo sul fatto che questa stagione degli utili sia forte, anche se i risultati sono in gran parte migliori di quanto temuto dagli investitori. Delle 235 società S&P 500 che hanno riportato utili, circa il 79% ha registrato sorprese positive, secondo i dati FactSet.

3. Terremoto bancario negli Usa?

Le banche Usa hanno aumentato i prestiti di emergenza dalla Federal Reserve per la seconda settimana consecutiva, sottolineando lo stress in corso nel sistema finanziario dopo una serie di fallimenti bancari il mese scorso.

La banca centrale degli Stati Uniti aveva 155,2 miliardi di dollari di prestiti in essere a istituzioni finanziarie attraverso due linee di prestito di sostegno nella settimana fino al 26 aprile, rispetto ai 143,9 miliardi di dollari della settimana precedente.

I titoli bancari sono stati sottoposti a nuove pressioni questa settimana dopo che i deflussi di depositi dalla First Republic Bank hanno visto le sue azioni crollare a un minimo storico.

4. Guerra senza fine

La Russia ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro l’Ucraina venerdì mattina presto, con diverse esplosioni nella capitale Kiev. È il primo sciopero nella capitale in più di un mese.

Esplosioni sono state udite anche in diverse regioni dell’Ucraina, tra cui Kremenchuk, Dnipro, Mykolayiv, Poltava e Cherkasy, secondo il canale televisivo ucraino TSN. Secondo le stime preliminari, la difesa aerea ucraina ha abbattuto 11 missili da crociera e due UAV su Kiev, ha detto a Telegram il capo dell’amministrazione militare della città Serhiy Popko.

Sebbene nella capitale non siano state segnalate vittime o distruzioni, secondo Popko i detriti missilistici hanno colpito una linea elettrica in uno dei distretti.

Le continue cattive notizie sulla guerra appesantiscono l’umore degli investitori, esacerbando il clima di incertezza e di tensione geopolitica.