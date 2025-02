I diritti individuali nell’era Trump. Intervista a Lorenza Morello

Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, gli Stati Uniti stanno vivendo una fase di cambiamenti radicali che potrebbero avere un impatto significativo non solo a livello nazionale, ma anche sulle dinamiche internazionali. Tra ordini esecutivi e una visione politica che stravolge le tendenze degli ultimi anni, il Paese si prepara a vivere una stagione di riforme profonde.

Tuttavia, una domanda persiste: questa ondata liberale segnerà davvero l’inizio di una nuova era di diritti garantiti o si rischia di trovarsi di fronte a una mera illusione di libertà? E, soprattutto, tale cambiamento potrebbe estendersi anche in Europa, dove la situazione politica ed economica è tutt’altro che stabile?

Ne parliamo con Lorenza Morello, giurista d’impresa con una vasta esperienza nelle dinamiche giuridiche internazionali. In questa intervista, Lorenza analizza le potenzialità e i rischi che potrebbero derivare dal ritorno di Trump e delle sue politiche. Dopo un periodo di restrizioni e limitazioni a livello globale, il mondo si trova di fronte a una domanda fondamentale: assisteremo a un consolidamento reale delle libertà individuali o a un semplice ribaltamento degli equilibri senza una protezione effettiva dei diritti fondamentali?

Lorenza Morello

Giurista d’impresa, e Presidente di APM (Avvocati Per la Mediazione), Lorenza Morello si occupa di aziende, internazionalizzazione e ristrutturazione del debito e ritiene da decenni che la sua “missione” sia quella di rendere il diritto più comprensibile a tutti. Aiuta le aziende e le persone a prevenire il conflitto anziché venirne travolte.

Laurea a Torino con 110 magna cum laude e premio Bruno Caccia, ha studiato a Oxford, Strasburgo, Oldenburg, Atene e Montreal. Autrice di molteplici pubblicazioni (tra le ultime “No taxation without representation”) è volto televisivo in Italia e all’estero anche grazie al suo ruolo di consulente di “Casa Italia”, su Rai Italia, in cui risponde ai quesiti e ai dubbi degli italiani nel mondo.