I dazi USA mettono a rischio il 4,3% dei posti di lavoro globali

Timothy Taylor

31 Agosto 2025 - 07:34

Le nuove politiche tariffarie statunitensi minacciano milioni di posti di lavoro legati a esportazioni e importazioni, creando incertezza e possibili cambiamenti nel mercato globale.

I dazi USA mettono a rischio il 4,3% dei posti di lavoro globali

Alcuni lavori possono essere ricondotti alle industrie di esportazione: quindi, ridurre il commercio mette a rischio questi lavori – almeno nella loro forma attuale. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro offre una stima di quanto l’occupazione nei paesi di tutto il mondo sia legata alle loro esportazioni verso gli Stati Uniti (World Employment and Social Outlook: May 2025 Update).

A partire dal 2023, si stima che 84 milioni di lavoratori abbiano un lavoro collegato direttamente o indirettamente attraverso le catene di approvvigionamento alla domanda finale degli Stati Uniti nei 71 paesi con dati disponibili (vedi Tabella 1). Questo corrisponde al 4,3% dell’occupazione totale in questi paesi. La maggior parte di questi lavoratori – 56 milioni – si trova in Asia e Pacifico, anche se la quota di occupazione totale è più alta in Canada e Messico, con il 17,1%. Mentre alcuni di questi lavoratori sono già a rischio di essere colpiti da tariffe più alte, una nuvola di incertezza sta interessando una fetta più ampia di lavoratori. L’impatto finale sull’occupazione dipenderà dall’evoluzione della domanda statunitense di importazioni, dagli effetti di deviazione commerciale e dagli spostamenti occupazionali verso altri settori. Quest’ultimo effetto potrebbe causare un deterioramento nella qualità del lavoro, poiché i settori legati al commercio tendono ad avere una qualità media del lavoro più alta – misurata con indicatori come la minore informalità – rispetto a molte alternative non legate al commercio.

Ecco la tabella chiave: [...]

