Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

I dazi statunitensi cambiano le abitudini di acquisto globali

Redazione Money Premium

19 Novembre 2025 - 06:37

Il 40% dei consumatori nel mondo dichiara di aver ridotto intenzionalmente gli acquisti di prodotti americani, con il Canada in testa.

I dazi statunitensi cambiano le abitudini di acquisto globali

Seguici su

Negli ultimi anni, la politica commerciale degli Stati Uniti ha conosciuto un progressivo irrigidimento, segnato da un incremento dei dazi e delle barriere tariffarie verso numerosi partner economici. Queste misure, pensate per proteggere la produzione interna e riequilibrare la bilancia commerciale, stanno tuttavia generando una reazione imprevista: i consumatori di molti Paesi stanno scegliendo di ridurre volontariamente l’acquisto di prodotti statunitensi, trasformando una decisione politica in un fenomeno culturale e commerciale di vasta portata.

Secondo i dati di luglio 2025 raccolti da Morning Consult, il 40% dei consumatori globali dichiara di aver deliberatamente speso meno per beni e servizi di origine americana. A guidare questa tendenza è il Canada, dove oltre sette cittadini su dieci (71%) affermano di aver cambiato abitudini di acquisto in risposta ai dazi imposti da Washington. Seguono la Cina (60%) e il Messico (50%), due Paesi che da tempo intrattengono rapporti commerciali complessi con gli Stati Uniti e che oggi mostrano una crescente volontà di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento.

In mercati come India, Brasile e Francia, il sentiment anti-dazio è più sfumato ma comunque presente, con una quota compresa tra il 40% e il 45% di consumatori che dichiara di aver già ridotto la spesa per marchi americani. Questi dati indicano una graduale ma costante erosione dell’attrattiva dei brand statunitensi, un tempo percepiti come sinonimo di innovazione e qualità globale. Nei Paesi europei come Italia, Germania e Regno Unito, la propensione all’azione diretta è più contenuta, ma cresce la percentuale di chi “sta considerando di farlo”, segno che l’impatto dei dazi potrebbe ancora estendersi nei prossimi mesi: in Italia il 38% dei consumatori già sta comprando meno prodotti USA. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Donald Trump
# Guerra commerciale
# Commercio
# Dazi

Iscriviti a Money.it

FT logo

Capitalismo dell’innovazione: il miracolo americano è al capolinea?

Mentre l’Europa guarda agli Stati Uniti come modello di successo (…)

18 novembre 2025

Dalla socialità all’isolamento: la parabola discendente dei social media

Mentre le piattaforme si riempiono di contenuti generati dall’IA, gli utenti (…)

14 novembre 2025

Se l’IA decolla, miglioreranno davvero gli standard di vita?

Creare intelligenza al silicio non è l’unico problema da risolvere se (…)

11 novembre 2025

Ecco come ripensare la matematica in economia

Perché la matematica usata nell’economia da decenni ha bisogno di essere (…)

7 novembre 2025

Quando le élite facilitano i populisti

Ecco come il disallineamento tra politici tradizionali e opinione pubblica (…)

4 novembre 2025

La battaglia per la Fed riguarda molto più dei tassi di interesse

La sfida sull’indipendenza della Fed va oltre i tassi di interesse: tra QE, (…)

30 ottobre 2025

SONDAGGIO
Termina il 22/11/2025 Andrai a votare al referendum sulla giustizia?
VOTA ORA

Selezionati per te

Una coppia di miliardari dona il 95% del suo patrimonio. “Offriamo 9 miliardi di euro per un mondo migliore”

Economia internazionale

Una coppia di miliardari dona il 95% del suo patrimonio. “Offriamo 9 miliardi di euro per un mondo migliore”
Un tunnel sotto il Mar Mediterraneo. Un progetto gigantesco che collegherà Europa e Africa

Economia internazionale

Un tunnel sotto il Mar Mediterraneo. Un progetto gigantesco che collegherà Europa e Africa

Correlato

Addio pasta italiana negli Stati Uniti, questi 13 marchi vittime dei dazi doganali

Economia internazionale

Addio pasta italiana negli Stati Uniti, questi 13 marchi vittime dei dazi doganali