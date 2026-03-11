Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

I bambini nati dal 2021 in poi non dovranno mai lavorare. Parla uno dei principali investitori di OpenAI

Andrea Fabbri

11 Marzo 2026 - 05:24

Vinod Khosla, uno dei primi e più grandi investitori di OpenAI, pensa che i bambini di oggi non avranno mai bisogno di lavorare. Vediamo perché

I bambini nati dal 2021 in poi non dovranno mai lavorare. Parla uno dei principali investitori di OpenAI

Il dibattito sul rapporto tra lavoro e intelligenza artificiale è estremamente polarizzato. I disfattisti e i catastrofisti pensano che i nuovi software AI e la robotica creeranno una nuova classe sociale di milioni di disoccupati nei prossimi 10 anni. Gli ottimisti, invece, pensano che la tecnologia risolverà moltissimi dei problemi lavorativi attuali.

A questo secondo gruppo appartiene sicuramente il miliardario Vinod Khosla, uno dei principali investitori di OpenAI e uno dei primi a intuire la potenzialità dell’intelligenza artificiale.

In una recente intervista Khosla ha affermato che i bambini che oggi hanno meno 5 anni, tra 15 o 20 anni non avranno nessun bisogno di lavorare. Almeno nel modo in cui lo intendiamo oggi.

leggi anche

«Queste due lauree sono inutili» secondo un ex dirigente Google esperto in AI
«Queste due lauree sono inutili» secondo un ex dirigente Google esperto in AI

L’intelligenza artificiale svolgerà l’80% dei lavori attuali

Secondo la visione di Vinod Khosla entro il 2045 l’intelligenza artificiale svolgerà l’80% dei lavori attualmente conosciuti, comprese mansioni creative come quella dello scrittore o sanitarie come quella del medico.

Un’evoluzione del mercato che abbatterà i costi del lavoro e, di conseguenza, anche i prezzi di beni e servizi.

Un mondo di prosperità e abbondanza, quindi, dove secondo il miliardario “il bisogno di lavorare scomparirà” e in cui grazie all’automazione totale, ognuno di noi potrà dedicarsi soltanto alle cose che gli piacciono, e non a quelle di cui necessita per sopravvivere.

I bambini che oggi hanno 5 anni, secondo Khosla, probabilmente non avranno mai bisogno di cercarsi un lavoro una volta terminati gli studi.

Una visione improntata a un eccessivo ottimismo

Alla base delle dichiarazioni del miliardario c’è un ragionamento molto semplice che, purtroppo, appare generalista. Ovvero che quando l’intelligenza artificiale avrà sostituito i lavoratori, il costo della manodopera sparirà e i prezzi caleranno drasticamente.

Emergono due punti critici. Il primo è la possibilità che le aziende, invece di abbassare il costo dei loro prodotti, decidano di aumentarlo per guadagnare ancora di più. L’altra domanda è: le persone “comuni” dove troveranno i soldi per vivere e fare la spesa? A questa obiezione si risponde spesso proponendo una tassa per le aziende tecnologiche per finanziare un reddito di cittadinanza universale. Purtroppo, però, le proiezioni degli esperti e i test previsionali dimostrano che un sistema di questo tipo sarebbe insostenibile sul lungo periodo.

Ottimismo vs pessimismo

Khosla è soltanto l’ultimo dei magnati della tecnologia a mostrare un ottimismo sfrenato sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale nel renderci la vita meno faticosa e più gratificante.

Molto meno ottimisti gli economisti e i dirigenti d’azienda. In una ricerca di mercato condotta pochi mesi fa sull’impatto dell’IA in ambito aziendale, il 90% dei dirigenti e manager ha dichiarato che le tecnologia ha avuto un ruolo impercettibile sull’occupazione e la produttività dell’ultimo triennio.

Secondo loro produttività e produzione dovrebbero aumentare grazie all’IA rispettivamente dell’1,4% e dello 0,8% da qui al 2029. Decisamente troppo poco per dire addio allo stipendio o per pensare che i nostri figli potranno semplicemente godersi i frutti del lavoro delle macchine e dei computer.

Molto più probabile, invece, che dovranno imparare una professione che oggi ancora non esiste.

leggi anche

Il 65% dei nostri figli avrà un lavoro che oggi non esiste. Parla un famoso economista
Il 65% dei nostri figli avrà un lavoro che oggi non esiste. Parla un famoso economista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Opportunità di lavoro
# Lavoro
# Intelligenza artificiale
# OpenAI

Seguici su

FT logo

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

Sorpasso clamoroso. L’Italia supera il Regno Unito in un indicatore chiave

Smentiti i segnali di crisi dell’Italia che ora sorpassa il Regno (…)

5 marzo 2026

Il piano del Regno Unito per usare i soldi dei pensionati per investimenti rischiosi

Addio pensioni tradizionali? Ecco che fine faranno le pensioni degli (…)

2 marzo 2026

Il piano dell’Italia per tagliare i costi delle bollette svelato dal Financial Times

Paghiamo la CO₂ due volte? Il piano che può riscrivere il mercato elettrico (…)

26 febbraio 2026

Chi possiede Bitcoin divorzia più spesso. L’analisi del Financial Times

Quando l’amore finisce e le crypto spariscono: perché la nuova frontiera dei (…)

24 febbraio 2026

Esclusivo. Eni cerca partner per entrare nel business miliardario del trading energetico

Eni svela i piani per il ritorno nel business più redditizio del settore. (…)

19 febbraio 2026

SONDAGGIO
Termina il 17/03/2026 Il petrolio supererà i 200$ al barile?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Guadagni €27.000 e casa gratis. Assunzioni a tempo indeterminato su un'isola scozzese

Opportunità di Lavoro

Guadagni €27.000 e casa gratis. Assunzioni a tempo indeterminato su un’isola scozzese
Stellantis assume operai, stipendio fino a €2.600 al mese. Ma i giovani dicono no

Opportunità di Lavoro

Stellantis assume operai, stipendio fino a €2.600 al mese. Ma i giovani dicono no

Correlato