I 5 temi chiave di oggi per i mercati: cosa osservare

Investitori e mercati osservano almeno 5 temi caldi oggi, lunedì 27 marzo.

Dopo una settimana molto complessa e turbolenta, con il settore bancario andato in tilt e i rischi di una crisi finanziaria a livello globale diventati verosimili, l’attenzione verso Credit Suisse, stabilità delle banche Usa, recessione, mosse delle banche centrali ed effetti economici, guerra in Ucraina si fa sempre più alta.

Gli analisti propongono, per oggi, 5 temi chiave che possono scuotere ancora Borse e investimenti mondiali.

1. Terremoto legale per Credit Suisse

Credit Suisse si trova dinanzi alla minaccia di una possibile indagine e azione disciplinare su come i top manager hanno gestito la banca prima del suo collasso e dell’acquisizione da parte di UBS.

A dichiararlo è stata l’autorità di regolamentazione bancaria svizzera: “Credit Suisse ha avuto un problema culturale che si è tradotto in una mancanza di responsabilità”, ha detto la presidente della Finma Marlene Amstad. “Spesso non era chiaro chi fosse responsabile di cosa. Ciò ha favorito una gestione negligente dei rischi”.

Se avviare o no dei procedimenti legali contro il colosso è una questione che resta aperta.

2. Usa verso la recessione?

Il presidente della Federal Reserve Bank di Minneapolis Neel Kashkari ha affermato che le recenti turbolenze bancarie hanno aumentato il rischio di una recessione negli Stati Uniti, anche se è troppo presto per capire cosa significhi davvero per l’economia e la politica monetaria la disfatta delle banche.

“Le tensioni nel sistema bancario potrebbero far precipitare il paese in una recessione”, ha affermato in un’intervista alla CBS. “Ci avvicina sicuramente”, ha detto. “Ciò che non è chiaro per noi è quanto di questi stress bancari stiano portando a una stretta creditizia diffusa. Questo rallenterebbe l’economia? Questo è qualcosa che stiamo monitorando da molto vicino”.

La prossima riunione del Federal Open Market Committee della Fed si terrà il 2-3 maggio.

3. Guerra senza fine e sempre più pericolosa

Il fronte guerra in Ucraina si complica e rimane uno dei temi ancora caldi anche per mercati, finanzia, economia mondiali con la sua potenziale capacità di generare pericoli ad ampio raggio.

Kiev ha chiesto una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella sua prima risposta ufficiale all’annuncio di Vladimir Putin secondo cui la Russia installerà armi nucleari tattiche in Bielorussia.

“È un altro passo provocatorio, che mina i principi del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, l’architettura del disarmo nucleare e il sistema di sicurezza internazionale”, ha detto domenica il ministero degli Esteri ucraino. Il ministero ha anche fatto appello alla società bielorussa affinché impedisca queste nuove intenzioni criminali, affermando che il progetto di Putin con il sostegno del presidente bielorusso Alexander Lukashenko, “avrà conseguenze catastrofiche per il suo futuro”.

4. Tassi di interesse e obbligazioni

Gli investitori obbligazionari stanno accumulando scommesse sul fatto che una recessione negli Stati Uniti sia dietro l’angolo, nel pieno di una crescente dissonanza tra il modo in cui i mercati e la Federal Reserve vedono le prospettive per l’economia.

Il divario è particolarmente evidente nella curva dei rendimenti - un angolo attentamente monitorato del mercato e che vale 24 trilioni di dollari - che è destinato al suo aumento mensile più ripido dall’ottobre 2008, dopo che gli investitori hanno annullato le scommesse su eventuali ulteriori aumenti dei tassi di interesse quest’anno e aumentato le aspettative per il tasso tagli.

5. I dati in arrivo

Le azioni europee sono sulla buona strada per rimbalzare dopo la svendita di titoli bancari di venerdì. Intanto, oggi i riflettori si accendono sui discorsi di Isabel Schnabel, membro del comitato esecutivo della Bce e di Andrew Bailey, governatore della BoE.

Il partito al governo scozzese dovrebbe nominare il suo nuovo leader dopo le dimissioni di Nicola Sturgeon il mese scorso. Al via a Vienna la Conferenza europea sul gas. La Germania svela l’indice IFO sulla fiducia delle aziende.