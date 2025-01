I 20 Paesi più costosi del mondo nel 2025. Dov’è l’Italia?

Quali sono i 20 Paesi più costosi al mondo del 2025 e dov’è l’Italia in questa speciale classifica?

L’indagine di Numbeo propone un’istantanea degli indici sul costo della vita in questo inizio anno. Sono 139 gli Stati messi a confronto e posizionati in base alla stima dei prezzi dei beni di consumo, compreso l’affitto, in confronto alla città di New York

Il risultato finale è, quindi, il frutto della valutazione dei prezzi relativi dei beni di consumo come generi alimentari, ristoranti, trasporti e utenze. Lo studio aggiunge anche il costo dell’affitto di un appartamento per ogni Paese.

La classifica considera come indice di base (pari a 100) il costo della vita nella città di New York.

Scorrendo lista dei 20 Paesi più costosi del mondo si scopre che l’Italia non è uno degli Stati con il maggiore costo della vita. L’Europa spicca con la Svizzera e il Lussemburgo nella TOP 10 delle nazioni con maggior costo della vista in questo inizio 2025.

Francia e Germania, inoltre, risultano più care del nostro Paese. Gli Stati Uniti sono inseriti tra i primi 10 per i prezzi elevati. La Cina si posiziona al 99° posto, confermandosi come nazione in deflazione.

Di seguito, i 20 Paesi più costosi dove vivere nel 2025, con un focus sui prezzi in Italia.

La classifica dei 20 Paesi più costosi al mondo

Nella prima fotografia scattata da Numbeo nel 2025 per testare il costo della vita nei Paesi del mondo (sono valutati i prezzi dei beni di consumo sommati al costo per l’affitto di un appartamento per una famiglia standard) è emersa questa mappa dei 20 Paesi più costosi al mondo, con le Isole Vergini Statunitensi in testa:

Le tonalità del rosso indicano le zone del mondo con i Paesi più costosi, quelle sul verde le aree con il costo della vita minore. Ne scaturisce questa classifica al 2025:

Posizione Paese Indice del costo della vita + affitto 1 Isole Vergini Usa 75,4 2 Svizzera 74,8 3 Singapore 73,7 4 Bahamas 66,1 5 Islanda 65,9 6 Hong Kong 65,7 7 Guernsey, 57,1 8 Lussemburgo 54,8 9 Stati Uniti 54,3 10 Papua Nuova Guinea 53,7 11 Irlanda 50,6 12 Norvegia 49,4 13 Danimarca 48,6 14 Israele 48,3 15 Barbados 47,9 16 Paesi Bassi 47,9 17 Emirati Arabi Uniti 47,8 18 Australia 47,1 19 Regno Unito 46,3 20 Canada 46,1

Dov’è l’Italia?

L’Italia non si classifica tra le prime 20 nazione, ma si posiziona al 34° posto con un punteggio di 36,3.

Appena sopra si trovano Malta e Cipro. Da notare, inoltre, che la Spagna risulta ancora più economica del nostro Paese e con un 33,6 occupa la posizione numero 42. Seguitando il confronto con gli Stati del Sud Europa, il Portogallo è ancora più in basso nella classifica dei Paesi più cari al mondo, coprendo il 44° posto con punteggio pari a 32,8.

Il focus sull’Italia in questo inizio 2025 rivela che il nostro Paese si trova al 42° posto mondiale per il costo solo degli affitti e al 31° per i prezzi dei beni di consumo. Per salire di più in classifica, occorre analizzare i prezzi di ristoranti. Per questa categoria, infatti, il nostro Paese si colloca rispettivamente al 29°. Per il costo dei beni alimentari l’Italia si colloca in 36esima posizione.

Dove costa di più affittare casa nel mondo?

In un contesto di crisi e difficoltà immobiliare in alcune nazioni del mondo, con mutui e affitti alle stelle, il confronto dei Paesi sui costi per affittare un appartamento è interessante.

Selezionando solo questa categoria, i 10 Paesi più cari a livello mondiale sono:

Singapore: 67

Hong Kong: 55,7

Bahamas: 46,9

Isole Vergini Usa: 46,4

Guernsey: 45,7

Svizzera: 45,2

Islanda: 43,7

Lussemburgo: 42,2

Stati Uniti: 40,9

Emirati Arabi Uniti: 39,7

Con un punteggio di 17,7 l’Italia risulta più economica per affittare casa di diversi Paesi europei come Belgio, Francia, Austria, Spagna, Portogallo, Germania.

Hong Kong e Singapore, tra i più cari per il costo della vita complessivo, guidano l’indice degli affitti, il che li rende alcuni degli Stati più costosi al mondo.