Essere pagati per trasferirsi in un Paese all’estero e vivere lì. Per quanto possa sembrare un’utopia è la pura verità. Alcuni Paesi sono disposti a pagare le persone affinché lascino il loro Paese d’origine e vivere in un nuovo Paese.

Se si desidera vivere un’avventura, disposti a viaggiare e visitare nuovi Paesi, non bisogna perdere quest’occasione. Ogni anno alcuni governi locali incoraggiano i lavoratori stranieri a stabilirsi nel nuovo paese con sovvenzioni per il trasferimento e pagamenti in contanti.

Se si desidera cambiare totalmente vita, questa potrebbe essere la giusta occasione. Per questo potrebbe tornare utile questa breve guida per conoscere i 10 Paesi che ti pagano per trasferirti e vivere lì. Ecco tutto quello che serve sapere.

I 10 Paesi che ti pagano per trasferirti e vivere lì

Sono numerosi i Paesi che offrono l’opportunità di pagare delle persone per ravvivare e far sopravvivere alcune città o paesini. Una strategia che ha adottato in parte anche l’Italia per combattere lo spopolamento delle regioni meridionali e le isole. In Italia, infatti, si può guadagnare fino a 28.000 euro se si decide di trasferirsi dell’Italia, in alcuni piccoli villaggi della Calabria. Se ci si trasferisce a Presicce-Acquarica, cittadina della Puglia, si possono ottenere ben 30.000 euro e per trasferirsi in Sardegna fino a 15.000 euro. Ma passiamo ai Paesi all’estero. Di seguito la lista con i 10 Paesi che pagano le persone per vivere in alcune loro città e territori.

1. Canada

Famosa per l’impegno per la protezione dei diritti umani a livello internazionale, il Canada è di certo un Paese in cui numerose persone vorrebbero trasferirsi. Ma di certo ciò che tutti non sanno è che in alcune città della regione occidentale canadese Saskatchewan, come Camden, Saskatoon e Pipestone, il Paese offre sovvenzioni dal valore di circa 20 mila dollari canadesi, poco meno di 14 mila euro, affinché le persone (specialmente neo-laureati) si trasferiscano per rivitalizzare l’economia.

2. Stati Uniti

incredibile ma vero, anche gli Stati Uniti offrono sovvenzioni affinché le persone si trasferiscano in alcune città o zone da rivitalizzare. Nelle città di Baltimore, Harmony e Tulsa ci sono dei sussidi dedicati a chi vuole comprare un terreno o per ristrutturare casa. Dalla crisi economica del 2008, ad esempio, la città di Detroit si è desertificata, e a oggi offre 2.500 dollari in assistenza abitativa ai nuovi arrivati, poi 1.000 dollari nel secondo anno dal loro trasferimento. Ancora esiste il progetto Alaska Permanent Funt Dividend che offre da tantissimi anni più di mille dollari al mese a chi decide di trasferire lì la propria dimora per almeno 6 mesi e sono oltre 25 mila le persone italiane che hanno deciso di trasferirsi in quelle zone.

4. Spagna

La Spagna, come l’Italia, offre sovvenzioni a chi decide di trasferirsi nei piccoli borghi in fase di spopolamento. Nelle Asturie, al nord della Spagna, si trova ad esempio il paesino di Ponga, una a città di circa 600-700 abitanti, e il Paese è disposto a pagare 2.971 euroa chi si trasferisca e altri 2.600 euro per ogni bambino nato lì. C’è però una condizione: bisogna rimanere a Ponga per almeno 5 anni.

4. Svizzera

Altro Paese vicino all’Italia che offre di pagare le persone affinché vivano nei suoi territori è la Svizzera, che offre ottime agevolazioni e sovvenzioni, oltre che stipendi tra i più alti al mondo. Ma questa volta servono requisiti molto specifici. Per ricevere tale agevolazione è necessario avere già un contratto di lavoro e decidere di vivere qui almeno per 10 anni. In compenso si possono ricevere fino a 70 mila euro per nucleo famigliare.

5. Paesi Bassi

Completamente diversa l’offerta dei Paesi Bassi, i sussidi olandesi sono per chi si trasferisce nella famosa città di Utrecht, e dovrebbero avere un valore di 800 euro mensili di aiuti alla condizione che si abbia un progetto di impresa sostenibile.

6. Irlanda

Paese dal folklore affascinante, l’Irlanda ha lanciato quest’anno l’iniziativa Our Living Islands, nel tentativo di incrementare la popolazione delle comunità offshore troppo spesso disabitate e lasciate a se stesse: finora sono state incluse 23 isole che non sono collegate alla terraferma tramite ponti o basse maree. Lo stato offre circa 80mila euro affinché possano essere restaurati gli edifici presenti sul terreno.

7. Giappone

Se si ama coltivare la terra e la pesca, allora la meta corretta è il Giappone. Nella città di Mishima si possono richiedere sussidi economici che corrispondono a migliaia di euro annui. Qui l’unico criterio necessario per poter ricevere i sussidi è la professione della persona che si trasferisce, che dovrà essere un agricoltore o pescatore.

8. Cile

Incredibile, ma un Paese dove conviene trasferirsi è il Cile dove poter ricevere sussidi per aprire la propria azienda e ottenere sia sconti in tassazione sia un ottimo supporto sanitario e amministrativo. Lo stesso vale anche per Danimarca e Irlanda.

9. Finlandia

Famosa per essere il Paese più felice al mondo, la Finlandia ha un sistema di welfare eccellente e un’istruzione ottima e completamente gratuita. Un sogno per numerose persone. Eppure, anche il Paese più felice del mondo ha delle difficoltà in materia di natalità ed è per questo disposta a offrire un bonus fino a 10 mila euro annui per ogni bambino nato in Finalndia.

10. Grecia

La Grecia resta da sempre il sogno di numerosi italiani, che una volta scoperta la bellezza incontaminata della Grecia non desiderano che rimanere a vivere lì. E questa volta la fortune arride agli speranzosi. Esiste una piccola Isola al sud del Peloponneso, che conta poco più di 40 abitanti Le istituzioni locali offrono a tutte le famiglie che vogliono prendere la residenza ad Antikythera una casa, un piccolo terreno e 500 euro al mese: un sussidio ridotto ma ragionevole che fin da subito fornirà un’abitazione. Anche qui, però c’è un requisito necessario per richiedere il sussidio: le persone che trasferiscono devono avere una famiglia con almeno tre figli.

Dopo aver scoperto i famosi 10 Paesi disposti a pagare affinché qualcuno si trasferiscano in meravigliosi scenari abbandonanti, ciò che resta da fare è informarsi accuratamente, leggendo tutti i requisiti necessari in ogni paese per poter ottenere il sussidio. Una volta capito quale sia l’offerta che meglio risponde alle proprie esigenze, l’unica cosa che resta da fare è prendere il coraggio e decidere di iniziare una nuova vita altrove, partendo all’insegna dell’avventura.