Il 2050 è un anno che dà subito le vibes da film di fantascienza, ma vediamola da un altro punto di vista: per arrivarci mancano poco più di 9.000 giorni. Per chi nasce oggi il 2050 rappresenterà l’inizio della vita adulta, e per chi oggi lavora, sarà l’età della pensione o di una nuova giovinezza tecnologica. Ma come sarà svegliarsi in un qualunque mattino di primavera negli anni ’50 del 2000?

Stiamo vivendo quella che gli storici chiameranno probabilmente la “grande transizione”, un’epoca di policrisi - climatica, demografica, tecnologica - ma anche piena di opportunità senza precedenti. Se il secolo scorso è stato quello della produzione di massa, il 2050 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era fatta di rigenerazione e intelligenza distribuita.

Ho chiesto all’intelligenza artificiale di proiettare i segnali (deboli) di oggi per disegnare la mappa (dettagliata) di domani. Quello che ne è emerso è l’aspettativa di una trasformazione radicale del nostro modo di essere umani e di abitare il pianeta. Ma non solo.

L’AI diventerà “ossigeno digitale”

Nel 2050 non diremo più di “usare l’intelligenza artificiale”, così come oggi non parliamo di “usare l’elettricità”. Sarà, semplicemente, ovunque. Sarà il sesto senso che ci avverte di un problema di salute prima ancora di sentire dolore o il regista invisibile che coordina il traffico di droni e auto autonome per eliminare le code.

La sfida avrà abbandonato il piano tecnico per abbracciare quello etico: come manterremo il controllo umano su decisioni prese da algoritmi infinitamente più veloci di noi?

Dalla fusione alla cattura carbonica

L’energia non sarà più un limite. Oltre ai parchi solari orbitali e alle distese eoliche, il 2050 potrebbe essere l’alba della fusione nucleare, il “motore delle stelle” riprodotto sulla Terra.

Produrre energia pulita, però, non sarà abbastanza. Dovremo pulire il passato, probabilmente con degli enormi ventilatori industriali con tecnologia direct air capture che filtrano l’aria per estrarre la CO2 in eccesso, almeno stando alle previsioni condivise dall’intelligenza artificiale. E sarà così, secondo l’AI, che la lotta al cambiamento climatico diventerà un’industria di risanamento globale.

Sarà la fine del “lavoro per la vita”

Dimentica il concetto di “posto fisso”, mi suggerisce l’intelligenza artificiale. Nel 2050, l’identità non sarà definita dal mestiere perché sarà l’automazione a svolgere i compiti ripetitivi e logici, mentre l’essere umano si sposterà verso l’economia della cura e della creatività. L’apprendimento sarà costante, tanto che nel 2050 andremo all’università o frequenteremo corsi a 20, 40 e 60 anni per reinventarci in un mercato che cambia ogni lustro.

La biologia sarà riprogrammata

La medicina del 2050 arriverà a correggere il “codice sorgente” secondo l’AI, senza più limitarsi alla cura dei sintomi. Grazie al CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), tecnologia di editing genomico che funziona come un paio di “forbici molecolari” estremamente precise, capaci di tagliare il DNA in punti specifici per modificarlo, eliminarlo o sostituirlo, le malattie ereditarie saranno un ricordo.

Ma la vera rivoluzione sarà l’invecchiamento visto come una patologia trattabile con terapie senolitiche che potrebbero permettere a un ottantenne di avere la vitalità di un cinquantenne di oggi.

Boom della realtà estesa e dello spazio

Le riunioni su Teams e Zoom sembreranno preistoria. Grazie alla realtà estesa (XR), potremo percepire la presenza fisica di una persona a migliaia di chilometri di distanza.

E mentre il mondo digitale si espande, quello fisico uscirà dall’atmosfera. Nel 2050, avere una base autosufficiente sulla Luna o vedere i primi coloni partire sarà un dato di fatto scientifico ed economico. L’AI ne è certa.

Una rinascita delle città-organismo

Le metropoli diventeranno “città spugna”, capaci di assorbire le inondazioni e riciclare ogni goccia d’acqua. Grazie all’Internet of Things (IoT), gli edifici “sentiranno” il bisogno di riscaldarsi o raffreddarsi e il verde non sarà decorativo, ma strutturale, con boschi verticali e fattorie urbane che saranno il polmone e la dispensa di quartieri iper-connessi.

Un pianeta a due velocità

La demografia sarà la vera bussola politica, scommette l’intelligenza artificiale. Mentre l’Europa e il Giappone saranno grandi “case di riposo” ad alta tecnologia, l’Africa e l’India saranno i giganti giovani e dinamici.

La conseguenza? Una fusione culturale inevitabile e nuove forme di cittadinanza globale, dove l’appartenenza a una rete digitale conterà quanto quella a un territorio fisico.

E cosa mangeremo?

La previsione dell’intelligenza artificiale parla chiaro: per mangiare una bistecca nel 2050 non servirà più abbattere un animale. La carne coltivata e le proteine da fermentazione di precisione saranno lo standard nei supermercati, con un sapore identico e un impatto ambientale prossimo allo zero. L’agricoltura si sposterà verso l’alto, con grattacieli-serra che proteggeranno i raccolti dai capricci e dall’instabilità del clima.

Il traffico morirà. Come anche il concetto di “proprietà”

L’auto privata diventerà un oggetto da collezione e la mobilità sarà un servizio fluido. Chiameremo un pod autonomo che ci porterà a destinazione mentre lavoriamo o dormiamo, mentre, per le distanze più lunghe, i treni a levitazione in tubi sottovuoto (con il sistema di hyperloop) collegheranno Roma e Parigi in meno di un’ora.

In altre parole, nel 2050 il concetto di “pendolarismo” avrà un’accezione continentale, secondo l’AI.

Fiducia decentralizzata e sovranità dei dati

In un mondo travolto dal deepfake, la blockchain sarà lo scudo della verità, e per l’AI saremo costretti a usare registri distribuiti per certificare ogni transazione, voto, informazione.

Ma la vera vittoria sarà la riconquista della privacy: nel 2050, potremmo finalmente essere noi i proprietari dei nostri dati sanitari e personali, e potremo venderli o prestarli noi stessi alle aziende solo alle nostre condizioni.

È fantagiornalismo, è vero. Come è vero che il 2050 è un progetto che stiamo disegnando già oggi con ogni acquisto e ogni riga di codice che viene scritta. Quel che è certo è che la tecnologia, in un modo o nell’altro, ci regalerà poteri un tempo inimmaginabili, ma saremo abbastanza saggi da usarli senza essere fagocitati?

Nota: Questo articolo integra le capacità previsionali dei modelli di linguaggio di OpenAI con un’analisi critica dei trend sociologici e scientifici attuali.