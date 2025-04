Hai cambiato il tuo modo di investire dopo l’annuncio dei dazi di Trump? Il sondaggio

Come investire in borsa?

I mercati azionari globali hanno subito forti perdite da quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una serie di tariffe doganali la scorsa settimana. Una mossa definita da lui stesso «Giorno della Liberazione», ma che ha fatto tremare gli investitori in tutto il mondo, alimentando i timori di una guerra commerciale su scala globale con possibili ricadute sull’economia mondiale.

Le nuove tariffe prevedono un’imposta doganale base del 10% su un’ampia gamma di beni importati, entrata in vigore sabato, e tariffe ancora più alte per alcuni Paesi specifici, previste a partire dal 9 aprile. In risposta, la Cina ha dichiarato che applicherà una tariffa del 34% sulle importazioni di prodotti americani, pari alla stessa percentuale imposta dagli USA sui beni cinesi.

Giovedì scorso si è registrata la peggior giornata per i mercati finanziari dal 2020, con perdite stimate in circa 2.500 miliardi di dollari. E il trend negativo è continuato: l’indice Hang Seng di Hong Kong è crollato del 13% lunedì – la più grande perdita in un solo giorno dal 1997 – mentre il FTSE 100 britannico ha perso il 3,6% e l’indice europeo STOXX 600 il 3,7%. Anche i futures dell’S&P 500 sono scesi dell’1,8%.

Nemmeno il mercato petrolifero è stato risparmiato: il Brent ha subito un calo del 2,3%, con timori sempre più forti su una possibile recessione globale dovuta alle tensioni commerciali.

