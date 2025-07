Ha aiutato 2.500 giovani a trovare lavoro. La ricetta di Virginia Tosti per gli under 30

Virginia Tosti è co-founder di start2impact, una realtà che in pochi anni ha saputo affermarsi come punto di riferimento per la formazione digitale e l’inserimento lavorativo dei giovani under 30.

Nata nel 2018, la piattaforma è cresciuta rapidamente, passando da una community iniziale di poche decine di studenti a una rete attiva di oltre 20.000 iscritti. Il tasso di placement raggiunto è del 98% entro 6 mesi dalla fine dei Master, uno dei migliori in Europa nel settore edtech.

In questa intervista, Virgina ci racconta l’evoluzione del suo percorso e la motivazione che guida ogni giorno il suo lavoro: offrire ai giovani le opportunità che lei stessa avrebbe voluto avere, aiutandoli a costruire una carriera che sia anche espressione autentica del proprio talento.

Il coraggio di cambiare strada: da laureata in Ingegneria a imprenditrice edtech Prima di start2impact Virginia aveva scelto di intraprendere una carriera completamene diversa, iscrivendosi a Ingegneria. Lei stessa ci confessa che il punto di partenza della sua missione imprenditoriale è stato proprio un percorso universitario fatto di dubbi e insoddisfazioni: Sarebbe bello poter dire che ho lasciato ingegneria per il mondo tech, ma la verità è che mi sono laureata, ho fatto l’abilitazione, mi sono iscritta all’albo e solo dopo tutte queste fatiche ho cambiato strada. Perché cambiare strada è sempre complesso e buttarsi su una cosa completamente nuova fa paura. Pur non sentendosi “portata” per la sua formazione originaria, Virginia riconosce però che l’ingegneria le ha trasmesso alcune competenze utili come “scomporre i problemi, leggere e capire i dati”. Ma soprattutto le ha lasciato una consapevolezza più profonda: “Mi ha fatto capire sulla mia pelle quanto si soffre a stare su una strada che non è la tua”. È da qui che nasce start2impact, una realtà pensata per offrire ai giovani ciò che a lei era mancato: Vogliamo far vedere ai giovani altre strade oltre a quelle “standard” dei lavori tradizionali, che non sono più le uniche opzioni possibili. leggi anche Da una semplice intuizione a tech company dall’impatto globale. Intervista a Isabelle Andrieu

Il risultati di start2impact e il successo del modello “imparare facendo” Il modello proposto da start2impact si è rivelato da subito molto efficace e si può riassumere in due parole: imparare facendo. E i numeri parlano da soli: “Abbiamo aiutato oltre 2.500 giovani a trovare lavoro tra i 18 e i 30 anni, con un tasso di placement del 98% entro sei mesi dalla fine dei nostri Master, uno dei più alti in Europa.” Ogni studente lavora su progetti reali e riceve feedback personalizzati da professionisti di aziende come Google, LinkedIn, Microsoft e Amazon. Ma non finisce qui: Li aiutiamo a scrivere il CV, preparare le candidature e affrontare colloqui simulati con Senior HR Manager e tecnici esperti. Li seguiamo letteralmente da 0 fino a trovare un lavoro in cui possano esprimere la versione migliore di loro stessi. A fare la differenza, sottolinea Virginia, è la missione di voler “vedere i giovani esprimere tutto il proprio potenziale e dargli quello che noi non abbiamo avuto alla loro età. Così possiamo lasciare il mondo meglio di come l’abbiamo trovato”. Parlando di come il progetto start2impact si è evoluto nel tempo, abbiamo chiesto a Virginia la sua posizione sul crescente impiego dell’AI nell’edtech: È uno strumento straordinario per rendere più efficiente l’apprendimento: per esempio, nella personalizzazione dei percorsi o con il nostro simulatore AI, che consente agli studenti di fare pratica 24/7 senza paura del giudizio. Grazie a questa tecnologia, spiega, i tempi di apprendimento si sono ridotti anche di tre volte. Ma l’elemento umano resta irrinunciabile: Non possiamo dimenticare l’importanza di creare relazioni con chi domani potrebbe volerti assumere. Per questo integriamo l’AI, ma non la sostituiamo mai alle persone. leggi anche “Un’esperienza straordinaria per ogni viaggiatore”. Giovanni Peluso racconta il lato umano del Travel Tech