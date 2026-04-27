Le vacanze estive sono sempre più vicine e milioni di turisti in tutto il mondo non aspettano altro che chiudere la propria valigia e partire per la meta sognata da tempo. Ormai la tecnologia gioca un ruolo fondamentale, ancor prima di iniziare le ferie. Bastano un PC o uno smartphone, le giuste app e in pochi minuti si può prenotare tutto ciò che si desidera.

Quando poi si parte, il telefono diventa strumento imprescindibile per scattare foto, registrare video, controllare la posizione sulla mappa, avere suggerimenti in tempo reale su dove andare e molto altro. Presto tutti gli smartphone Android avranno una nuova utilità in più, Google ha annunciato l’introduzione di una delle funzionalità più attese di sempre.

leggi anche Puoi evitare autovelox e multe con questo trucco di Google Maps

Google Wallet aggiunge una feature utilissima

Presto Google aggiornerà la sua app Wallet con una funzionalità che tornerà utilissima per chi deve partire. Nel nuovo update, infatti, c’è un tool per ricevere novità in tempo reale sui propri biglietti aerei. Dal momento in cui la carta d’imbarco viene salvata sull’app, il sistema sarà in grado di visualizzare le informazioni direttamente sul telefono.

Ti basterà aprire il Google Wallet per sapere qual è l’orario di partenza, quanto durerà il volo e quale sarà l’orario di arrivo previsto. Tutte le notifiche compariranno in autonomia poco prima del decollo e rimarranno sempre visibili. L’utente potrà così visualizzare i dettagli nella barra delle notifiche, sulla schermata di blocco e sul display always-on.

Wallet era in realtà già in grado di inviare notifiche riguardanti eventuali modifiche, come ritardi e orari di imbarco. La vera novità sta nel fatto che ora tutti i dati rimarranno sempre visibili, senza che gli utenti debbano recuperarli manualmente.

Chi può installare il nuovo aggiornamento

Questa nuova funzionalità sarà molto utile per poter risolvere problemi di viaggio diventati consuetudine per i turisti di tutto il mondo. Se c’è un ritardo o una modifica dell’ultimo minuto, basterà dare un’occhiata al display per avere tutte le informazioni in tempo reale.

Per poter usufruire dell’update, è necessario avere Android aggiornato alla versione 16 o successive. Completata l’installazione, in automatico ogni volta che aggiungerai una carta d’imbarco troverai tutte le informazioni sempre aggiornate e in tempo reale.

Secondo quanto riferisce Google, l’obiettivo è quello di estendere questa tipologia di strumenti anche ai viaggi in treno e ad altri eventi. Negli Stati Uniti si possono addirittura aggiungere carte d’identità e altri documenti personali. Ancora non è chiaro se il supporto verrà allargato anche al resto del mondo nei prossimi mesi.