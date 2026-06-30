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Gli avvisi di terremoto di Google non funzionano su iPhone. Quali alternative esistono?

Pasquale Conte

30 Giugno 2026 - 12:41

Il sistema di avviso terremoti di Google che ha permesso a molte persone in Venezuela di salvarsi in tempo non c’è su iPhone. Ecco le app da scaricare.

Gli avvisi di terremoto di Google non funzionano su iPhone. Quali alternative esistono?
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L’avviso di terremoto di Google non funziona su iPhone. Android integra una rete di rilevamento globale basata sugli accelerometri di miliardi di dispositivi ed è in grado di inviare avvisi qualche secondo prima della scossa. Un vantaggio che ha permesso nei giorni scorsi a tantissime persone di salvarsi dai danni del terribile sisma che ha colpito il Venezuela.

Apple non consente a Google di accedere al suo hardware o alle notifiche di emergenza allo stesso modo, motivo per cui gli utenti iOS sono obbligati a ricorrere a soluzioni alternative se desiderano ricevere avvisi di terremoti in arrivo sul proprio iPhone per cercare di scappare in tempo dalla propria abitazione.

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Perché gli avvisi di terremoto non funzionano su iPhone

Google ha sviluppato un sistema di allerta terremoti per Android chiamato Android Earthquake Alerts System. Il suo funzionamento è semplice: vengono utilizzati gli accelerometri di oltre 2 miliardi di telefoni in tutto il mondo per rilevare eventuali sismi in arrivo.

Quando molti smartphone in una determinata area rilevano le stesse vibrazioni tipiche di un terremoto, Google può confermare l’esistenza di un sisma e inviare notifiche automatiche a tutti gli utenti nelle vicinanze. Un meccanismo che non può funzionare su iPhone poiché Apple progetta iOS con rigide restrizioni in materia di privacy e accesso all’hardware.

Google non può dunque né attivare i sensori di iPhone in background né utilizzare il sistema di notifiche di emergenza. È per questo motivo che i dispositivi Apple sono esclusi dalla rete di rilevamento globale e non ricevono gli avvisi.

Le app alternative per iPhone

Fortunatamente, su iOS ci sono altre opzioni per poter ricevere avvisi di sismi in arrivo. Una di queste è la funzione Avvisi di sicurezza avanzati, disponibile per chi ha installato iOS 26.2 o versioni successive. Questi allarmi forniscono notizie in caso di terremoti, alluvioni e altre gravi minacce. In che modo? Basandosi sulle informazioni fornite dagli enti emittenti. Per poterli configurare, bisogna andare in Impostazioni > Notifiche e abilitare le opzioni sotto Avvisi di emergenza.

Oltre a questo, in diversi Paesi i governi dispongono di propri sistemi di allerta per le emergenze. In Italia c’è IT-alert, un sistema nazionale di allarme pubblico gestito dal Dipartimento della Protezione Civile. Invia messaggi di testo direttamente agli smartphone presenti in una determinata area geografica in caso di gravi emergenze.

Infine c’è l’app Meteo di Apple, che può inviare notifiche relative a eventi meteorologici avversi. Queste notifiche provengono dai servizi meteorologici locali e vengono mostrate nella schermata di blocco dell’iPhone anche se il device è in modalità Non disturbare. Per attivare l’opzione devi aprire l’app Meteo, accedere al menu delle notifiche e poi consentire l’accesso permanente alla posizione nelle Impostazioni selezionando l’opzione Sempre.

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