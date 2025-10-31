Giochi di calcio gratis, le 10 app migliori per Android e iPhone

Perché accontentarsi, quando si può avere il meglio anche sul proprio smartphone? I giochi gratis messi a disposizione degli utenti per Android e iPhone sono tantissimi. Ce n’è per tutti i gusti: dai gestionali agli sparatutto, passando per quelli al femminile e per gli sportivi.

Se sei un amante del calcio, ti farà piacere sapere che sul Play Store di Google e sull’App Store di iOS è pieno di titoli gratuiti che ti danno modo di metterti alla prova e di sfidare altre persone online.

Sei curioso di scoprire quali sono i migliori titoli a disposizione? Leggi questa guida, ti elencheremo gli immancabili per tutti i veri amanti dei videogiochi di calcio.

Il primo videogioco di calcio per smartphone che non può mancare nella lista è eFootball, l’erede di PES. Si tratta probabilmente del miglior titolo disponibile sia per iPhone sia per Android gratuitamente.

La grafica è uno dei suoi punti di forza, il team di Konami ci ha lavorato negli anni per poter raggiungere un livello non troppo distante da quello di una console portatile. C’è anche la possibilità di giocare online con il multiplayer, costruendo la propria squadra dei sogni e sfidando i propri amici.

Non mancano i controlli ottimizzati per il touchscreen dello schermo e la telecronaca in italiano di Fabio Caressa. Puoi acquistare monete per aprire pacchetti e arricchire la propria formazione con le più grandi stelle di oggi e del passato.

EA Sports FC Mobile

L’eterna battaglia continua anche su smartphone. Il grande antagonista di eFootball rimane EA Sports FC Mobile, disponibile gratuitamente su Android e iPhone in una versione molto simile a quella che si trova su PlayStation e Xbox.

La grafica tridimensionale offre un livello di realismo mai visto prima su telefono, la giocabilità è stata migliorata nell’ultima versione e alcuni giocatori in campo si muovono come la loro controparte nella vita reale.

L’esperienza viene resa persino più realistica dalle migliaia di licenze disponibili, per poter scendere in campo con la propria squadra del cuore e con i propri beniamini che hanno il face scan. Al suo interno, trovi alcune delle modalità storiche che hanno reso EA Sports FC ciò che è oggi.

Dream League Soccer

Una valida alternativa a eFootbal e a EA Sports FC è Dream League Soccer, un titolo disponibile gratis per Android e iPhone che ti mette di fronte a 8 divisioni da scalare per raggiungere la vetta con la propria squadra dei sogni.

Puoi ingaggiare alcune delle superstar più famose, perfezionare il tuo stile e migliorare i giocatori per poter superare qualsiasi sfida. Il gameplay è stato reso ancor migliore grazie all’AI, per un’esperienza che mai si era vista prima su mobile.

C’è persino la parte manageriale, se preferisci restare in panchina e gestire dalle retrovie la tua squadra. L’allenatore può venire personalizzato con tantissime acconciature e vestiti, tutto migliorato con il nuovo motore grafico.

Score! Hero

A differenza dei videogiochi visti in precedenza, Score! Hero è un pazzle game di calcio pensato anche per chi non è appassionato dello sport. Una volta aver creato il profilo, ti ritroverai davanti a un percorso a livelli dove dovrai disegnare azioni, creare passaggi vincenti, fare il tiro vincente o trovare un gol da zero.

Basato sulle gesture 3D, con il passare dei turni potrai ottenere punti da reinvestire per trasformare il tuo giovane calciatore in un campione affermato. Con gli ultimi aggiornamenti, è stata introdotta anche la modalità online classificata.

Puoi scegliere personalmente il look e l’aspetto del tuo eroe, così da renderlo unico e ricrearlo a tua immagine e somiglianza. Ci sono centinaia e centinaia di livelli disponibili, non ti stancherai mai.

Head Soccer

Un grande classico dei giochi di calcio per smartphone, Head Soccer è ancora oggi uno dei titoli più apprezzati e scaricati in assoluto dalla community di sportivi mobile. Di base, si gioca uno contro uno e l’obiettivo è fare più gol dell’avversario.

Ogni personaggio rappresenta una Nazione e ha un potere speciale, da poter attivare una volta che la barra si sarà ricaricata completamente. Lo stile non è reale, ma i colori vivaci e l’aspetto fumettistico cattureranno la tua attenzione.

Sono presenti anche caricature di top player come Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, da poter sbloccare dopo aver completato una serie di obiettivi. Anche qui, non manca la modalità multiplayer per sfidare altri giocatori da tutto il mondo.

Top Eleven

Sei un fan dei giochi manageriali? Allora Top Eleven è ciò che fa al caso tuo. Nell’ultima versione, disponibile gratis per Android e iPhone, sono state aggiunte le partite 3D in diretta con replay e azioni salienti.

Trovi nuovi formati per le competizioni più prestigiose, tra cui i campionati e i play-off. Puoi partecipare ad aste in tempo reale, costruire il tuo stadio, allenare le future superstar nel vivaio e collezionare le maglie più gloriose.

Potrai prendere parte a un massimo di 3 competizioni durante i 28 giorni di ogni stagione, per guadagnare punti e reinvestirli in potenziamenti. Con la modalità multiplayer, puoi sfidare i migliori manager del mondo o giocare contro i tuoi amici in privata.

Rumble Star Calcio

Questo gioco di calcio multiplayer ha un gameplay molto semplice da usare. Devi assemblare la tua squadra di Rumble Stars e scalare la classifica del campionato in un PvP ricco di azione.

Tra personaggi epici, gameplay unico e abilità riviste da zero, costruendo la squadra perfetta potrai scalare le divisioni e salire sul podio delle leghe. Al momento del primo avvio, dovrai decidere se unirti ad un club o creare il tuo.

Potrai poi sfidare i tuoi compagni di squadra e i tuoi amici in partite private, oltre a imparare nuove tattiche guardando i migliori giocatori su Rumble Stars TV direttamente in-game.

Soccer Stars

Con Soccer Stars puoi mettere finalmente alla prova le tue abilità di tiro. Questo gioco di calcio arcade ti permette di competere in diversi livelli, sfidare persone provenienti da tutto il mondo e diventare una leggenda del gioco portando a casa la coppa.

La fisica della palla è stata rivista, per un livello di realismo mai così completo. Puoi anche trovare gli abbonamenti VIP, per ottenere più soldi in-game, acquistare nuove pedine e palline di gioco avanzate.

C’è la modalità privata, nel caso tu voglia creare un torneo personalizzato o fare una partita singola contro i tuoi amici.

Vuoi vestire i panni del miglior attaccante al mondo? Oppure diventare un portiere imbattibile? Con Football Strike, tutto questo è disponibile direttamente sul tuo smartphone Android o sul tuo iPhone.

Competi all’interno della modalità Carriera e viaggia negli stadi di tutto il mondo. Completando speciali sfide e conquistando medaglie, potrai collezionare oggetti unici e diventare una leggenda. Tutto quello che devi fare è colpire i bersagli nelle gare di tiri a tempo, effettuare tiri speciali e parare gli attacchi avversari.

Avanzato con i livelli, avrai modo di potenziare sia i tuoi personaggi sia l’equipaggiamento, così che diventare il più forte sarà ancora più semplice.

Total Football è un gioco realistico di calcio per smartphone che gode delle autorizzazioni della FIFPro e della Squadra Nazionale Tedesca. Al suo interno trovi anche stelle leggendarie come Ronaldinho, Owen, Van Persie e Ballack, oltre alla squadra completa del Manchester City.

Con gli ultimi aggiornamenti, è stato introdotto un algoritmo AI di rete neurale per un livello di realismo mai così elevato. Potrai anche personalizzare il tuo stadio, il logo della squadra, la maglia, il tifo e molto altro.

Se hai altri amici che ci giocano, puoi sfidarli online tramite la modalità multiplayer. È tutto completamente gratuito, basta inviare l’invito alla sfida e tentare la vittoria.