La geopolitica spaventa il mondo nel 2024. I motivi

Nel 2024 la geopolitica sarà la variabile più temuta da economia e finanza. Lo affermano diversi analisti e sondaggi tra esperti, mettendo in evidenza come, dalla guerra in Ucraina in poi, il mondo stia velocemente cambiando e plasmando nuove/vecchie relazioni tra Stati spesso minacciose.

Il fattore geopolitico, che influenza alleanze, guerre, rivalità, strategie di potere in base a confini, materie prime, vantaggi commerciali, identità culturali ed etniche, distribuzione demografica è tornato alla ribalta da almeno un anno, con l’asse Usa-Europa contro Cina e Russia a incarnare in modo concreto questo motore del mondo. [...]