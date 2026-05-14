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Gemini Intelligence ufficiale. È la vera rivoluzione per Android?

Pasquale Conte

14 Maggio 2026 - 14:42

Google annuncia l’arrivo di Gemini Intelligence sugli smartphone Android. Il sistema operativo si evolve e introduce una serie di vantaggi inediti.

Gemini Intelligence ufficiale. È la vera rivoluzione per Android?
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Android si prepara per entrare in una nuova fase evolutiva grazie all’intelligenza artificiale. Nelle scorse ore, Google ha mostrato al mondo per la prima volta Gemini Intelligence, una piattaforma inedita che punta a trasformare il sistema operativo di Big G in un software intelligente che sarà in grado di rispondere alle esigenze dei consumatori e di anticiparle quando necessario.

Il rilascio avverrà inizialmente per i dispositivi facenti parte della serie di Google Pixel, per poi allargarsi gradualmente anche su Samsung Galaxy e su tutti gli altri smartphone di ultima generazione in grado di supportare le potenzialità di questo sistema operativo inedito.

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Cos’è Gemini Intelligence

Gemini Intelligence è il primo vero punto di svolta di Android a cui Google ha lavorato per tutti questi mesi. Ma cosa cambia nello specifico? Per prima cosa, viene introdotta la capacità di automatizzare operazioni complesse, anche tra più applicazioni. Potrai usare l’AI per acquistare prodotti, per cercare informazioni e per concludere con la prenotazione di servizi inserendo un singolo prompt.

A beneficiarne sarà anche il sistema operativo Chrome, che ospiterà Gemini all’interno dei suoi servizi. Cambia così l’intera navigazione web, con operazioni pratiche automatizzate e un sistema che è stato ridisegnato da zero per poter aiutare i consumatori ad effettuare ricerche e analisi.

Altro punto su cui Big G ha voluto soffermarsi è l’Autofill, ossia la possibilità di inserire automaticamente dati di accesso non più solo tramite password manager dedicati, ma semplicemente raccogliendo le informazioni presente nelle app connesse. Per la trascrizione testuale c’è invece Rambler, una novità che è in grado di filtrare ogni ripetizione o costruzione tipica del parlato per restituire un testo pronto all’uso.

Infine focus sull’interfaccia, che presenterà dashboard dinamiche con suggerimenti in tempo reale, linguaggio visivo basato su Material 3 Expressive con animazioni che supportano la concentrazione e la funzione Create My Widget per avere tool nati da una descrizione testuale.

Quando arriva Gemini Live

Dopo la presentazione ufficiale con tutte le novità che faranno parte del pacchetto di Gemini Live, Google ha rilasciato le primissime informazioni in merito alla finestra temporale di rilascio dell’aggiornamento e ai dispositivi che saranno compatibili col maxi update.

Si partirà sicuramente dai Google Pixel che, come da qualche anno a questa parte, sono i primi a beneficiare delle ultime versioni software di Android. Subito dopo toccherà a Samsung e alla sua serie Galaxy S, con un rilascio graduale che si completerà entro la fine dell’anno.

Quando succederà tutto questo? Non abbiamo ancora una data definitiva, ma si dovrebbe partire con le prime versioni già nel corso dell’estate.

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Argomenti

# Android
# Smartphone
# Intelligenza artificiale
# Gemini (di Google)

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