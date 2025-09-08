Gaza, Ucraina, Africa: la lezione senza tempo dei Bronzi di Riace nei conflitti attuali

Due corpi perfetti, scolpiti in bronzo nel V secolo a.C., giunti fino a noi dalle profondità del mare di Calabria. Due guerrieri, forse Eteocle e Polinice, i fratelli di Tebe che la mitologia greca ricorda come protagonisti di una delle più terribili guerre fratricide.

La loro storia è un monito senza tempo. Dopo la morte di Edipo, il loro padre, Eteocle e Polinice si accordarono per governare Tebe a turno. Ma Eteocle non rispettò il patto, scacciando il fratello. Polinice cercò rifugio ad Argo, dove sposò Argeia, figlia del re Adrasto, e radunò un esercito di sette principi per riconquistare la città: da qui il mito dei Sette contro Tebe.

La battaglia fu distruttiva e inutile: i due fratelli, nonostante fossero legati dal sangue, combatterono per il potere, incapaci di cedere uno all’altro, fino a uccidersi a vicenda davanti alle mura della loro città, lasciando dietro di loro una città devastata, famiglie distrutte e legami spezzati. [...]