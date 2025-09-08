Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Gaza, Ucraina, Africa: la lezione senza tempo dei Bronzi di Riace nei conflitti attuali

Salvatore Casolaro

8 Settembre 2025 - 07:12

Dai miti fratricidi dell’antichità alle guerre economiche di oggi: la lezione dei Bronzi.

Gaza, Ucraina, Africa: la lezione senza tempo dei Bronzi di Riace nei conflitti attuali

Seguici su

Due corpi perfetti, scolpiti in bronzo nel V secolo a.C., giunti fino a noi dalle profondità del mare di Calabria. Due guerrieri, forse Eteocle e Polinice, i fratelli di Tebe che la mitologia greca ricorda come protagonisti di una delle più terribili guerre fratricide.
La loro storia è un monito senza tempo. Dopo la morte di Edipo, il loro padre, Eteocle e Polinice si accordarono per governare Tebe a turno. Ma Eteocle non rispettò il patto, scacciando il fratello. Polinice cercò rifugio ad Argo, dove sposò Argeia, figlia del re Adrasto, e radunò un esercito di sette principi per riconquistare la città: da qui il mito dei Sette contro Tebe.

La battaglia fu distruttiva e inutile: i due fratelli, nonostante fossero legati dal sangue, combatterono per il potere, incapaci di cedere uno all’altro, fino a uccidersi a vicenda davanti alle mura della loro città, lasciando dietro di loro una città devastata, famiglie distrutte e legami spezzati. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Guerra
# Geopolitica

Iscriviti a Money.it

FT logo

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Il tuo lavoro sopravviverà all’AI? La vera minaccia non è quella che pensi

L’AI può rendere un lavoro noioso ancora più noioso e uno interessante (…)

23 agosto 2025

BYD abbatte i prezzi e conquista il mondo: inizia la guerra globale delle auto elettriche

Con tagli fino al 30%, BYD impone un nuovo standard di prezzo per le auto (…)

19 agosto 2025

Selezionati per te

Gli Stati Uniti devono alla Svizzera 300 miliardi di dollari

Politica Internazionale

Gli Stati Uniti devono alla Svizzera 300 miliardi di dollari
Elon Musk si dimette dalla Casa Bianca, ecco da quando

Politica Internazionale

Elon Musk si dimette dalla Casa Bianca, ecco da quando

Correlato