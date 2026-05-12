Per mesi il mercato aveva scontato una storia abbastanza semplice: inflazione in graduale rientro, BCE pronta prima o poi a tagliare ulteriormente i tassi e rendimenti obbligazionari destinati lentamente a scendere. Negli ultimi tempi, però, qualcosa sta cambiando. Ci ha messo lo zampino prima la guerra in Ucraina, poi quella in Iran e Libano e la forte impennata delle materie prime.

A riportare attenzione sul tema è stato anche il vicepresidente della Banca Centrale Europea, Luis de Guindos, che ha spiegato come le prossime decisioni sui tassi (oggi i tassi BCE sono al 2%) dipenderanno molto dall’andamento dei costi energetici e soprattutto da quanto questi avranno impatto sull’economia reale. Il vero timore della BCE non è tanto il rincaro immediato di petrolio e gas, quanto il momento in cui le imprese iniziano a scaricare sui prezzi finali, e quindi sui consumatori, l’aumento dei costi di produzione e trasporto.

In altre parole, Francoforte teme che l’inflazione possa tornare a diventare più persistente del previsto. Anche per questo motivo alcuni economisti stanno iniziando a ipotizzare uno scenario che fino a pochi mesi fa sembrava meno probabile: tassi destinati a restare alti più a lungo, o addirittura nuovi rialzi preventivi da parte della BCE. Martin Wolburg ha parlato apertamente del rischio che un eventuale shock energetico prolungato possa riaccendere dinamiche simili a quelle viste nel 2022. In questo contesto, alcune analisi macro e il recente repricing della curva obbligazionaria indicano che il mercato sta iniziando a considerare scenari di tassi più alti, con ipotesi di inasprimento che in alcuni casi arrivano fino a 75 punti base entro il 2026-2027. Queste previsioni, oggi sembrerebbero essere già state prezzate dalla discesa del BTP Future e dai prezzi dei BTP sulle diverse scadenze. [...]