Mentre in Italia il welfare aziendale comprende premi produzione, bonus benzina, buoni pasto e altre piccole iniziative di sostegno ai lavoratori, dalla Cina arriva un’iniziativa che sembra uscita da una sceneggiatura di un film, ma che nasconde una strategia di gestione delle risorse umane tanto bizzarra quanto efficace.

Un imprenditore ha deciso di trasformare il disagio meteorologico in un’opportunità di fidelizzazione, mettendo in palio una «lotteria della pioggia» per i propri dipendenti. Non si tratta dei soliti cesti natalizi o di un anonimo bonus in busta paga. In questo caso i premi toccano le corde più sensibili di ogni lavoratore: il tempo e la libertà.

L’imprenditore ha messo in palio ombrelli, stivali e asciugacapelli per affrontare il maltempo, ma anche 7 giorni di ferie pagate e permessi premio per arrivare in ritardo in ufficio. Come funziona esattamente questa iniziativa e perché sta facendo il giro del mondo?

La strana «lotteria della pioggia» ideata dall’imprenditore cinese

L’azienda in questione si chiama Mala Wangzi, che letteralmente significa “Principe Piccante”: ha sede a Changsha, nella provincia di Hunan, ed è specializzata in produzione di snack al gusto di peperoncino. Fondata nel 2009 da Zhang Yudong, si distingue per un particolare sistema di welfare aziendale: durante la stagione delle piogge, quando il maltempo rende difficile gli spostamenti casa-lavoro, l’imprenditore cinese ha deciso di mettere in palio dei premi speciali per i propri dipendenti.

Con un semplice video pubblicato sui social, la strana iniziativa è diventata virale e ha catturato l’attenzione dei lavoratori di tutto il mondo, che sognano iniziative simili anche nelle loro aziende.

L’idea nasce da una constatazione semplice: il maltempo rende il tragitto casa-lavoro stressante, rallenta i trasporti e, in generale, abbassa il morale delle persone. Per affrontare queste situazioni, l’imprenditore ha scelto di regalare ai suoi dipendenti la possibilità di restare a casa, sotto le coperte o con un libro, mentre fuori infuria il temporale, senza intaccare il monte ore di ferie ordinario. Per vincere, però, ogni dipendente deve pescare un biglietto dall’urna posizionata all’ingresso dell’azienda e tentare la fortuna.

L’azienda ha raggiunto risultati economici rilevanti, superando nel 2024 un fatturato annuo di 1,5 miliardi di yuan. Ad oggi, anche il figlio dell’imprenditore lavora all’interno dell’azienda come responsabile marketing: conosciuto con il nome “Spicy Son” sui social, ha ideato lui stesso questa particolare lotteria.

I premi in palio: ferie pagate e permessi bonus

Se le ferie pagate sono il premio più ambito da tutti i dipendenti dell’azienda (fino a 7 giorni da consumare a propria discrezione), anche i premi di consolazione non sono da meno in termini di utilità quotidiana.

Tra i biglietti vincenti, infatti, figurano speciali permessi di ritardo, cioè la possibilità di recarsi in ufficio più tardi rispetto all’orario di lavoro tradizionale. Si tratta di coupon che il dipendente può giocare quando la pioggia blocca il traffico o rende impossibile essere puntuali. In un sistema lavorativo rigido come quello cinese (spesso associato al modello «996»: dalle 9 del mattino alle 9 di sera, 6 giorni su 7), la concessione ufficiale di un ritardo senza penalità in busta paga o richiami disciplinari rappresenta un cambiamento di paradigma radicale.

Per chi non riesce ad aggiudicarsi il tempo libero, la lotteria prevede un «kit di sopravvivenza» di alta qualità, cioé attrezzatura professionale per affrontare i monsoni urbani: ombrelli ultra-resistenti, stivali di design e persino asciugacapelli da tenere in ufficio per rimediare a un acquazzone improvviso prima di iniziare una riunione.

I “meno fortunati” potrebbero vincere persino deumidificatori e asciugatrici. Nonostante non riguardino il tempo e la libertà del dipendente, anche questi premi sono decisamente apprezzabili.

Le altre iniziative di welfare aziendale in Cina

Questa iniziativa non è unica e isolata, ma si inserisce in un trend cinese sempre più marcato: rendere la distribuzione della ricchezza aziendale uno spettacolo mediatico e motivazionale.

Solo pochi mesi fa, un’altra azienda aveva fatto notizia per una sfida incredibile: una montagna di 60 milioni di yuan (circa 8 milioni di euro) in banconote ammucchiate su un tavolo, che i dipendenti potevano letteralmente «raccogliere a manciate» in un tempo limitato come premio produzione.

Tuttavia, mentre la montagna di soldi punta sull’avidità e sulla competizione, la «lotteria della pioggia» punta sull’empatia. È una forma di marketing interno che rafforza il brand aziendale, rendendo l’azienda un posto desiderabile in cui lavorare non solo per lo stipendio, ma per il trattamento ricevuto.