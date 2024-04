Fed, perché nessuno crede più ai 3 tagli dei tassi?

Le scommesse sui tagli ai tassi Fed frenano e spingono i rendimenti obbligazionari statunitensi sui massimi dalla fine di novembre. Perché sta cambiando così rapidamente e profondamente il sentiment nei confronti della banca centrale Usa?

Sempre più economisti affermano che i dati recenti hanno allontanato completamente dal tavolo un taglio estivo del costo del denaro Usa. La Bce, quindi, sarebbe destinata a superare l’istituto Usa nel numero di diminuzioni previste nel 2024.

Il focus è tutto sulla forza e resilienza dell’economia più potente al mondo (ben diversa dalla debolezza nella crescita in Eurozona). Il recente rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti molto più forte del previsto, che ha fatto seguito ai solidi dati manifatturieri all’inizio della settimana, ha indotto gli investitori a ridurre le loro scommesse su un taglio dei tassi di giugno da parte della Fed. Cosa aspettarsi? I mercati restano in tensione dinanzi a segnali così oscillanti.

Tagli ai tassi Fed in bilico, cosa aspettarsi?

La convinzione degli operatori sui tagli dei tassi di interesse di tre quarti di punto da parte della Federal Reserve quest’anno si sta rapidamente dissipando, con i mercati che ora sono a favore di solo due riduzioni.

Gli swap sui tassi di interesse implicano circa 60 punti base di allentamento monetario statunitense quest’anno, il che significa che due tagli sono il risultato più probabile, con il primo previsto entro settembre, secondo i prezzi di Bloomberg.

George Lagarias, capo economista di Mazars, ha dichiarato lunedì alla CNBC che i tagli dei tassi in estate sembrano ora molto meno probabili.

“Personalmente, non sarei sorpreso se vedessimo meno tagli dei tassi e spingessimo di più verso la fine dell’anno. Questa è un’economia forte....è sostenuta dal debito e in qualche modo da carte di credito sovraccariche, ma è un’economia forte. Quindi la Fed farà fatica a trovare presto le ragioni per tagliare i tassi”, ha spiegato.

I prezzi di mercato riflettono la continua incertezza, con la probabilità di un taglio dei tassi ora inferiore al 50% sia per giugno che per luglio, secondo lo strumento FedWatch del CME, significativamente inferiore rispetto all’inizio del mese.

“La resilienza del mercato del lavoro statunitense sta mettendo in discussione il taglio di giugno”, ha affermato Mohit Kumar, capo economista europeo presso Jefferies. “Anche se non si dovrebbe attribuire troppa importanza ad un rapporto sui salari... se i dati rimangono solidi dovremo riconsiderare la nostra previsione di giugno”.

L’attenzione degli investitori questa settimana sarà focalizzata sul rapporto dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) Usa di mercoledì, che dovrebbe mostrare l’inflazione core, che esclude la volatilità dei prezzi dell’energia e dei prodotti alimentari, rallentando al 3,7% a marzo dal 3,8% del mese precedente.

Se i dati sull’inflazione nei prossimi due mesi mostreranno una tendenza al ribasso, la Fed potrebbe essere ancora disposta a un taglio dei tassi a giugno, ha affermato Vasu Menon, direttore generale della strategia di investimento presso la OCBC Bank di Singapore.

Nessuna riduzione in vista?

In questo rinnovato contesto, si moltiplicano anche le speculazioni secondo cui quest’anno non potrebbero esserci riduzioni dei tassi di interesse, anche se gli economisti rimangono divisi.

Torsten Slok, capo economista di Apollo Global Management, ha dichiarato il mese scorso che non si aspetta alcun taglio poiché l’economia statunitense “semplicemente non sta rallentando” e il principale gestore patrimoniale statunitense Vanguard non ha riduzioni dei tassi come scenario base per l’anno.

L’ex vicepresidente della Federal Reserve Roger Ferguson ha dichiarato alla CNBC la scorsa settimana di vedere una probabilità del 10%-15% di tassi invariati quest’anno.

L’amministratore delegato di JPMorgan Chase, Dimon ha infine allertato su un’inflazione più vischiosa e tassi più alti di quanto i mercati si aspettano, anche fino all’8%.