EurUsd, nuovi minimi annuali. Occasione in arrivo?

Inizia luglio e subito si vedono dei movimenti molto interessanti soprattutto sul Forex. Come detto nelle precedenti analisi, il trend principale del mercato è ancora ribassista e un rimbalzo si potrebbe attendere con la rottura e il riassorbimento di minimi importanti nel lungo periodo. Vediamo ora insieme cosa può fare il mercato nei prossimi giorni e cosa aspettarsi nelle prossime settimane.

Cosa sta succedendo?

Il mese di giugno ha chiuso le sue contrattazioni confermando quanto è stato già messo in preventivo dalle analisi fatte in precedenza, trend ribassista ancora in atto ma possibilità di rimbalzo da livelli di lungo periodo molto interessanti. In effetti ci troviamo su dei livelli importanti su tutti i mercati, dall’azionario al Forex, pertanto le dinamiche attuali potrebbero portare a un aumento degli scambi: molti short in apertura sulle rotture dei minimi e molti long aperti di lungo periodo sulla speranza di vedere quello che vene definito un “fakeout”, un breakout falso. Per il momento quindi il mercato sta scambiando molto su questi livelli reputati interessanti in entrambe le direzionalità, sia rialzista che ribassista. Vista questa situazione, cosa sta succedendo al dollaro americano?

Dollaro americano sotto pressione

Il dollaro americano è assolutamente sotto pressione e si trova sui massimi dal 2003, in una condizione precaria visti i livelli di debito/Pil e della situazione a livello macro. Ricordiamo che negli Usa i tassi sui mutui sono aumentati e notoriamente gli americani non hanno una grande propensione al risparmio. Questo, unito allo spettro della recessione, un’inflazione alta e un debito stellare con un dollaro forte, formano un quadro dove un deprezzamento di lungo periodo del dollaro è assolutamente necessario per evitare di far crollare totalmente l’economia occidentale su scala globale.

Con questa situazione sul mercato dei cambi, è in pericolo la tenuta del sistema economico finanziario occidentale. Il dollaro deve deprezzarsi affinché i danni vengano limitati nel corso del tempo e in questo senso il cambio EurUsd deve essere protagonista di questa svolta. Per il momento vediamo EurUsd a 1,0310 e pericolosamente di avvicina verso aree inesplorate. Proprio quando il mercato toccherà nuovi minimi, magari al di sotto di 1,03, allora potremmo vedere un buon recupero che può durare mesi.

EurUsd mensile EurUsd nuovi minimi assoluti

Lo scenario tecnico atteso

La situazione sul mensile è ancora short ma mi attendo un rimbalzo dovuto principalmente alla situazione macroeconomica molto precaria. Il dollaro deve assolutamente subire una svalutazione, uno scarico sulla forza sui tassi di interesse che sarebbe utile a un flight to quality verso valute con potenziale più alto e a più basso costo. Detta in parole semplici, si vendono dollari americani a tasso alto per fare liquidità e convertirli a valute con un tasso più basso con aspettative di rialzo nel breve come ad esempio l’Euro.

Verso fine luglio è atteso un rialzo dei tassi quindi la probabilità di vedere EurUsd al rialzo per il mese di agosto è molto alta, pertanto in questo mese è probabile vedere la formazione dei minimi annuali del cambio e in questo senso l’inizio della formazione di un pattern di rimbalzo di lungo periodo. Aspettiamoci giornate ad alta volatilità sui minimi e, anche se lo trovo relativamente improbabile, ci potremmo aspettare movimenti ribassisti fino ad aree definite assurde fino a poco tempo fa come l’area attorno a 1,0150-1,0120. Secondo me potremmo fermarci prima per quanto riguarda il ribasso ma per il momento è ancora tutto in fase di studio visto che da pochissimo tempo abbiamo rotto i minimi.