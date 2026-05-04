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Europa impreparata. Il piano sull’energia basterà davvero?

Redazione

4 Maggio 2026 - 10:54

Dalla crisi energetica alla recessione: quanto è concreto il rischio per le imprese italiane? Intervista a Lorenza Morello

Europa impreparata. Il piano sull’energia basterà davvero?

La crisi nello Stretto di Hormuz torna al centro delle preoccupazioni economiche globali. Confindustria ha lanciato un allarme netto: senza una rapida soluzione, il mondo rischia di affrontare la più grave crisi energetica di sempre.

Da questo snodo strategico passa una quota rilevante del petrolio mondiale e qualsiasi interruzione prolungata avrebbe effetti immediati sui prezzi e sulla stabilità dei mercati. A rafforzare questo scenario sono arrivate anche le dichiarazioni della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha avvertito come le conseguenze della crisi potrebbero durare per molti anni, mentre l’Unione europea accelera su un piano di massiccia elettrificazione per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili.

In questo contesto, l’estate potrebbe rappresentare una fase relativamente stabile grazie a consumi più contenuti e alle scorte ancora disponibili, ma il vero punto critico sarà l’inverno, quando la domanda energetica aumenterà e le tensioni sull’offerta potrebbero tradursi in un forte incremento dei prezzi, con ripercussioni dirette su inflazione, produzione industriale e capacità di spesa delle famiglie.

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Il rischio di una crisi economica diventa concreto qualora la situazione dovesse protrarsi, con un impatto particolarmente severo sulle imprese energivore e una possibile estensione a tutto il sistema produttivo. Il piano europeo basato sull’elettrificazione rappresenta una risposta strutturale, ma richiede tempi di attuazione che non sono compatibili con un’eventuale emergenza immediata.

La giurista d’impresa Lorenza Morello, in questa intervista sottolinea che non si può escludere il ritorno di misure straordinarie in caso di peggioramento della crisi, con interventi governativi che potrebbero includere limitazioni ai consumi o altre forme di gestione emergenziale. In questo scenario, la difesa passa dalla capacità di anticipare i rischi: per le imprese significa diversificare le fonti energetiche, investire in efficienza e proteggersi dalla volatilità dei prezzi, mentre per le famiglie diventa centrale una gestione più attenta dei consumi e delle risorse economiche.

Le crisi energetiche hanno storicamente effetti profondi e duraturi e la fase attuale impone un approccio prudente e preparato per ridurre al minimo l’impatto su economia reale e stabilità sociale.

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# Petrolio (CRUDE OIL)
# Recessione
# Crisi economica
# Guerra Usa-Iran
# Energia

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