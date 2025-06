Elon Musk fonda un partito? Cosa dicono i sondaggi, perché Trump trema

Elon Musk contro Donald Trump, ovvero l’uomo più ricco al mondo contro quello più potente. Potrebbe essere benissimo una nuova saga targata Marvel, invece stiamo parlando dell’incredibile rissa verbale avvenuta nella giornata di ieri tra il presidente americano e il fondatore di Tesla, fino a pochi giorni fa grandi amici e alleati tramutati adesso in astiosi nemici.

Per capire al meglio cosa sta succedendo tra Elon Musk e Donald Trump bisogna partire da un presupposto: in ballo non ci sono divergenze politiche come nel caso della riforma fiscale voluta dalla Casa Bianca - il casus belli ufficiale -, ma soltanto affari come dimostrano i 150 miliardi di dollari di valore di mercato polverizzati da Tesla nella giornata di giovedì.

Breve riassunto per chi non avesse ben chiaro cosa sta succedendo negli Stati Uniti. Durante la recente campagna elettorale Musk ha sostenuto Trump non solo a parole, ma anche nei fatti sborsando la bellezza di 300 milioni di dollari anche se adesso si starebbe parlando di un debito del magnate sudafricano nei confronti del presidente.

Dopo aver vinto le elezioni Trump ha nominato l’imprenditore a capo del DOGE, una nuova agenzia chiamata a tagliare gli sprechi della spesa pubblica; Musk così ha iniziato a licenziare e smantellare parte dell’apparato statale, mentre in Europa ha appoggiato buona parte dei leader di destra: il risultato è stato un netto calo delle vendite per Tesla, oggetto di una sorta di boicottaggio da parte dell’elettorato progressista assai più sensibile al tema delle auto elettriche rispetto a quello conservatore.

Musk così ha deciso di tirarsi indietro dal DOGE tra le dolci parole di Trump, ma nei giorni scorsi l’imprenditore ha attaccato duramente la riforma fiscale varata dal presidente americano - “è un abominio disgustoso” - che è il perno della sua azione di governo: gli analisti indipendenti affermano che questo disegno di legge potrebbe aggiungere dai 2,4 ai 5 trilioni di dollari al debito nazionale di 36,2 trilioni di dollari, favorendo i più ricchi e penalizzando le fasce più povere.

Donald Trump così ha pensato bene di punzecchiare nello Studio Ovale - alla presenza di un esterrefatto cancelliere tedesco Friedrich Merz - il suo ormai ex alleato, con Elon Musk che ha reagito duramente tirandolo in ballo nel caso Epstein “è ora di sganciare la bomba più grande: @realDonaldTrump è nei file di Epstein. Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici. Buona giornata, DJT!”, sostenendo la tesi di un possibile impeachment e lanciando un sondaggio in merito a una sua possibile scesa in politica.