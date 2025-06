Elon Musk avrebbe un debito colossale con Donald Trump

La notizia circolava da settimane e alla fine si è giunti all’epilogo: è rottura tra Elon Musk e il presidente USA Donald Trump. Musk ha deciso di fare un passo indietro dopo che i rapporti tra i due erano diventati incandescenti. Troppe le divergenze su diversi aspetti tra due leader, personalità forti difficili da tenere a bada. Musk potrà così tornare a occuparsi degli affari delle sue aziende, in particolare Tesla, che prosegue il suo anno da profondo rosso con un netto calo delle vendite soprattutto in Europa.

Intanto, però, secondo il Wall Street Journal, Musk avrebbe un debito enorme con Trump. Si parla di 100 milioni di dollari non versati dei 300 investiti per la campagna elettorale volta a far eleggere Trump. I consiglieri di Trump avrebbero affermato che l’ultimo assegno da 100 milioni di dollari non è ancora arrivato, forse il segno più concreto di una frattura sempre più profonda tra le due figure di spicco.

Musk e Trump davano segnali di intesa e amicizia nel periodo della campagna elettorale e nelle prime settimane di insediamento del tycoon. Poi i rapporti si sono incrinati. Nel mirino, soprattutto, la gestione del DOGE, l’agenzia per l’efficienza governativa con cui Musk doveva ridurre i costi. Dopo la politica aggressiva dei dazi di Trump, Musk si è trovato in difficoltà. Musk ha sostenuto che i suoi sforzi per tagliare brutalmente i budget delle agenzie governative non sono mai stati presi abbastanza sul serio a Washington, mentre i funzionari di Trump lo hanno deriso per il suo comportamento infantile e il suo umorismo imbarazzante.

Le decisioni di Musk nel DOGE spesso venivano prese alle spalle dei collaboratori di Trump. È soprattutto con i funzionari vicini al presidente che Musk si è scontrato in varie occasioni, mostrando tutto il suo disaccordo per i piani del presidente di introdurre tariffe estreme, che hanno causato un caos senza fine per l’economia globale.

Trump non ha parlato di addio. Secondo lui, Musk non se ne andrà davvero, ma farà avanti e indietro, limitandosi a visite saltuarie alla Casa Bianca e non più a incontri quotidiani. Intanto, questa settimana lancerà XChat, che punta a essere l’alternativa a WhatsApp.