Trani, città adriatica della BAT in Puglia, vota per il nuovo sindaco il 24 e 25 maggio 2026 in una competizione con 5 candidati e 17 liste. La corsa elettorale si presenta particolarmente frammentata, con più candidature civiche e un centrosinistra diviso tra diverse anime politiche, scenario che rende il ballottaggio un’ipotesi molto probabile. In caso di mancata maggioranza assoluta al primo turno, si tornerà alle urne per il ballottaggio del 7 e 8 giugno, se nessuno supera il 50% + 1 dei voti validi.

I candidati sindaco a Trani

Per il centrosinistra corre Marco Galiano, dirigente scolastico ed ex sindacalista del settore scuola, sostenuto da una coalizione composta da Partito Democratico, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, Popolari con Galiano e la lista civica Per Trani con Galiano Sindaco.

Il centrodestra schiera Angelo Guarriello, urologo e dirigente sanitario, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Trani Libera, Trani in Azione, Nuovo PSI, Trani 2026 e Guarriello Sindaco.

Completano il quadro altre candidature civiche: Giacomo Marinaro, sostenuto da sei liste civiche e riformiste; Angela Mercorio, unica donna in corsa; e Vito Branà, candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle.

Le liste in campo

Galiano - Centrosinistra : PD · Italia Viva · AVS · Popolari con Galiano · Per Trani con Galiano Sindaco

: PD Italia Viva AVS Popolari con Galiano Per Trani con Galiano Sindaco Guarriello - Centrodestra : FdI · Forza Italia · Lega · Noi Moderati · Trani Libera · Trani in Azione · Nuovo PSI · Trani 2026 · Guarriello Sindaco

: FdI Forza Italia Lega Noi Moderati Trani Libera Trani in Azione Nuovo PSI Trani 2026 Guarriello Sindaco Marinaro - Area civica e riformista : Marinaro Sindaco · Prossimamente Trani · Prima di Tutto Trani · Partito Socialista · Essere in Azione · Giacomino Sindaco per Trani

: Marinaro Sindaco Prossimamente Trani Prima di Tutto Trani Partito Socialista Essere in Azione Giacomino Sindaco per Trani Mercorio e Branà: liste civiche autonome e Movimento 5 Stelle

Come si vota a Trani il 24-25 maggio

Trani supera i 15.000 abitanti: si applica quindi il sistema a doppio turno. Vince al primo turno chi supera il 50% + 1 dei voti validi; altrimenti i due candidati più votati accedono al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Sulla scheda compare il nome di ciascun candidato sindaco con accanto i simboli delle liste collegate. L’elettore può votare la lista (trasferendo automaticamente il voto anche al candidato sindaco collegato), votare soltanto il sindaco oppure esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. È ammesso anche il voto disgiunto.

Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di identità valido.

Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio alle 15:00, subito dopo la chiusura dei seggi. In caso di ballottaggio, lo scrutinio si svolgerà a partire da lunedì 8 giugno alle 15:00.

La frammentazione del quadro politico è considerata uno degli elementi centrali di questa tornata amministrativa: il peso delle candidature civiche potrebbe risultare decisivo sia al primo turno sia in un eventuale ballottaggio.

Per ogni dettaglio pratico consulta la guida alle elezioni amministrative.