Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Elezioni Trani 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota

Redazione

11 Maggio 2026 - 19:57

Marco Galiano per il centrosinistra (PD, IV, AVS) affronta il medico Angelo Guarriello per il centrodestra (FdI, FI). Il campo progressista è frammentato.

Elezioni Trani 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota
Ricevi le notizie di Money.it su Google
Aggiornamenti, approfondimenti e analisi direttamente su Google.
Segui

Trani, città adriatica della BAT in Puglia, vota per il nuovo sindaco il 24 e 25 maggio 2026 in una competizione con 5 candidati e 17 liste. La corsa elettorale si presenta particolarmente frammentata, con più candidature civiche e un centrosinistra diviso tra diverse anime politiche, scenario che rende il ballottaggio un’ipotesi molto probabile. In caso di mancata maggioranza assoluta al primo turno, si tornerà alle urne per il ballottaggio del 7 e 8 giugno, se nessuno supera il 50% + 1 dei voti validi.

I candidati sindaco a Trani

Per il centrosinistra corre Marco Galiano, dirigente scolastico ed ex sindacalista del settore scuola, sostenuto da una coalizione composta da Partito Democratico, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, Popolari con Galiano e la lista civica Per Trani con Galiano Sindaco.

Il centrodestra schiera Angelo Guarriello, urologo e dirigente sanitario, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Trani Libera, Trani in Azione, Nuovo PSI, Trani 2026 e Guarriello Sindaco.

Completano il quadro altre candidature civiche: Giacomo Marinaro, sostenuto da sei liste civiche e riformiste; Angela Mercorio, unica donna in corsa; e Vito Branà, candidato sostenuto dal Movimento 5 Stelle.

Le liste in campo

  • Galiano - Centrosinistra: PD Italia Viva AVS Popolari con Galiano Per Trani con Galiano Sindaco
  • Guarriello - Centrodestra: FdI Forza Italia Lega Noi Moderati Trani Libera Trani in Azione Nuovo PSI Trani 2026 Guarriello Sindaco
  • Marinaro - Area civica e riformista: Marinaro Sindaco Prossimamente Trani Prima di Tutto Trani Partito Socialista Essere in Azione Giacomino Sindaco per Trani
  • Mercorio e Branà: liste civiche autonome e Movimento 5 Stelle

leggi anche

Cosa serve per votare in Italia? Elezioni e referendum, ecco i documenti validi
Cosa serve per votare in Italia? Elezioni e referendum, ecco i documenti validi

Come si vota a Trani il 24-25 maggio

Trani supera i 15.000 abitanti: si applica quindi il sistema a doppio turno. Vince al primo turno chi supera il 50% + 1 dei voti validi; altrimenti i due candidati più votati accedono al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Sulla scheda compare il nome di ciascun candidato sindaco con accanto i simboli delle liste collegate. L’elettore può votare la lista (trasferendo automaticamente il voto anche al candidato sindaco collegato), votare soltanto il sindaco oppure esprimere una o due preferenze per i candidati al consiglio comunale. È ammesso anche il voto disgiunto.

Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di identità valido.

Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio alle 15:00, subito dopo la chiusura dei seggi. In caso di ballottaggio, lo scrutinio si svolgerà a partire da lunedì 8 giugno alle 15:00.

La frammentazione del quadro politico è considerata uno degli elementi centrali di questa tornata amministrativa: il peso delle candidature civiche potrebbe risultare decisivo sia al primo turno sia in un eventuale ballottaggio.

Per ogni dettaglio pratico consulta la guida alle elezioni amministrative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Elezioni politiche
# Guida al voto
# Puglia
# Elezioni comunali 2026
# Elezioni amministrative 2026

Seguici su

FT logo

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

Colgate, P&G, Unilever e Reckitt. Il fronte unico delle multinazionali che prepara la stangata sui prezzi

Addio ai prezzi bassi: queste aziende annunciano aumenti. La bolletta (…)

5 maggio 2026

Le borse dei mercati emergenti toccano livelli record grazie al boom di queste azioni

Queste tre aziende stanno spingendo l’indice MSCI Emerging Market a (…)

29 aprile 2026

Titoli della difesa in ribasso. Perché gli investitori stanno vendendo?

I rialzi svaniscono: perché la guerra non basta a far salire queste 5 azioni (…)

27 aprile 2026

È la Norvegia il Paese che sta guadagnando di più con la guerra in Iran

Dal 2021 a oggi si contano 140 miliardi in più, con altri 8 miliardi legati (…)

23 aprile 2026

I post sui social media di Trump hanno trasformato il trading del petrolio, secondo Citadel

I post di Trump scuotono i mercati energetici: volatilità record, trader in (…)

21 aprile 2026

SONDAGGIO
Termina il 12/05/2026 Sei favorevole al ritiro della Nato dalle basi militari italiane?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026

Politica italiana

Previsioni degli esperti sul risultato del referendum sulla giustizia 2026
Sondaggi politici referendum giustizia, Meloni guarda preoccupata i dati

Politica italiana

Sondaggi politici referendum giustizia, Meloni guarda preoccupata i dati

Correlato

Elezioni Andria 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota

Politica italiana

Elezioni Andria 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota