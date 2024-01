Elezioni regionali Umbria 2024, quando si vota? Data, candidati e sondaggi

Elezioni regionali Umbria 2024, la guida: non è stata ancora ufficializzata la data del voto ma i seggi con ogni probabilità torneranno ad aprirsi il prossimo inverno. Anche per quanto riguarda i candidati al momento non mancano gli interrogativi.

Di certo c’è la volontà di Donatella Tesei di presentarsi alle elezioni regionali Umbria 2024 alla ricerca di un secondo mandato, con la presidente in carica che ha l’appoggio della Lega e deve ora convincere anche i Fratelli d’Italia.

Tra le fila delle opposizioni c’è da registrare invece una certa confusione. Con un comunicato, il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno reso noto di aver deciso di “sospendere ogni trattativa per le prossime elezioni regionali e provinciali con il Partito Democratico fino a che non sarà fatta assoluta chiarezza su ipotetici accordi con il partito di Stefano Bandecchi”.

Il sindaco di Terni e ras di Alternativa Popolare, giocando d’anticipo, ha deciso di candidare per il suo partito alle regionali Riccardo Corridore, con il Partito Democratico che a questo punto dovrà cercare di ricucire con i suoi potenziali alleati per poter pensare di insidiare Donatella Tesei.

In attesa degli immancabili sondaggi, diamo uno sguardo nel dettaglio alla possibile data delle elezioni regionali Umbria 2024, alla legge elettorale in vigore e a chi potrebbero essere i candidati.

Elezioni Umbria 2024: la data

Nel 2019 in Umbria si è votato per le elezioni regionali in data 27 ottobre. Impossibile un accorpamento con le elezioni europee 2024 che si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno, in una sorta di election day che comprenderà anche il primo turno delle amministrative e le regionali in Piemonte e Basilicata.

In Umbria così si voterà tra novembre e dicembre, mentre resta da capire ora se il voto avverrà in una sola giornata oppure i seggi resteranno aperti anche il lunedì fino alle ore 15:00 oppure per tutta la giornata di sabato come in occasione delle europee.

Al momento comunque la Regione Umbria non ha ufficializzato la data e gli orari delle elezioni regionali 2024.

La legge elettorale

In Umbria per le elezioni regionali è attualmente in vigore una legge elettorale introdotta nel gennaio 2010, che è stata poi modificata nel febbraio 2015.

Viene eletto nuovo governatore il candidato che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto agli altri sfidanti. A differenza delle elezioni amministrative, non è previsto un ballottaggio.

In totale l’Assemblea legislativa è composta da 20 consiglieri regionali più il Presidente della Giunta regionale. I seggi vengono assegnati in maniera proporzionale in base all’unica circoscrizione in cui viene divisa la regione.

Per legge, chi vince le elezioni deve comunque avere almeno il 60% dei seggi in Consiglio regionale. Se questa soglia non viene raggiunta, vengono assegnati 12 seggi alla coalizione vincente con i restanti 8 seggi che saranno assegnati in maniera proporzionale alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento del 2,5%, con un seggio che è riservato al secondo candidato governatore più votato.

I candidati

Alle elezioni regionali del 2019 Donatella Tesei è riuscita nell’impresa di portare il centrodestra alla guida dell’Umbria. Cinque anni più tardi la presidente di Regione in carica ha manifestato la volontà di candidarsi di nuovo alla ricerca di un mandato bis.

La Lega già avrebbe blindato la propria esponente che potrebbe contare sul gradimento anche degli altri partiti che formano la sua maggioranza, ma prima della fumata bianca ci sarà da capire quale sarà il tetris nel centrodestra relativo agli altri candidati alle regionali.

Nel 2019 in Umbria si è parlato a lungo di una sorta di laboratorio per il centrosinistra, visto che il candidato presidente Vincenzo Bianconi è stato sostenuto - per la prima volta in assoluto - da Pd, Movimento 5 Stelle, sinistra e Verdi. Il risultato come noto non è stato entusiasmante.

Alle elezioni regionali 2024 però il Pd e i 5 Stelle stanno cercando di dialogare in tutta Italia, ma il comunicato congiunto dei pentastellati e di Alleanza Verdi-Sinistra rappresenta un primo ostacolo a una possibile intesa giallorossa in Umbria.

Dopo aver vinto le elezioni amministrative a Terni, il vulcanico Stefano Bandecchi ha messo nel mirino anche la Regione: il primo cittadino ha annunciato che alle regionali il candidato presidente di Alternativa Popolare sarà Riccardo Corridore.