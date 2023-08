Elezioni regionali 2024: dove e quando si vota

Elezioni regionali 2024, quando e dove si vota? Grandi manovre in corso nelle cinque Regioni che il prossimo anno saranno chiamate a eleggere un nuovo presidente ma, come avvenuto nel 2019, non ci sarà una data unica del voto ma tutti i territori andranno in ordine sparso.

In totale saranno cinque le Regioni in cui si svolgeranno le elezioni regionali nel 2024: Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Sardegna e Umbria. Un ulteriore banco di prova questo per il governo proprio nell’anno delle europee.

Tutte e cinque le Regioni chiamate al voto infatti sono governate dal centrodestra che, salvo clamorose sorprese, dovrebbe presentarsi ovunque compatto ricandidando i presidenti uscenti: l’unico in dubbio sembrerebbe essere Christian Solinas, attuale “governatore” della Sardegna.

Nel centrosinistra invece il Partito Democratico dovrebbe fare gioco di squadra insieme al Movimento 5 Stelle, solo in Piemonte un accordo sembrerebbe essere difficile, mentre resta da capire quali saranno le mosse del terzo polo.

Per non rischiare un clamoroso “cappotto” alle elezioni regionali 2024, il Pd infatti dovrà cercare di allargare il perimetro della sua coalizione non solo ai 5 Stelle e alla sinistra, ma anche ad Azione visto che i margini per un’intesa con Italia Viva al momento non sembrerebbero esserci.

Elezioni regionali 2024: quando si vota

Cinque anni fa le elezioni regionali si sono disputate in Italia in cinque date differenti. Anche nel 2024 dovrebbe essere lo stesso con l’unica possibilità di una sorta di election day che potrebbe esserci a giugno.

Il 9 giugno 2024 infatti si voterà in tutto lo Stivale per le elezioni europee, momento in cui si potrebbe optare per far aprire i seggi anche per il primo turno delle elezioni amministrative e per le regionali in Piemonte.

Vediamo allora le possibili date delle elezioni regionali 2024 ricordando che, cliccando sul link dove presente, si potrà consultare la specifica guida al voto della Regione scelta.

Abruzzo - febbraio?

- febbraio? Sardegna- febbraio?

Basilicata - marzo?

- marzo? Piemonte - giugno?

- giugno? Umbria - ottobre?

Oltre alle date saranno differenti anche i sistemi di voto che sono decisi dalle singole Regioni; l’unico denominatore comune, fatta eccezione per la Toscana, è il fatto che non sono previsti dei ballottaggi: alle elezioni regionali vengono nominati presidente i candidati che riescono a ottenere anche un solo voto in più rispetto agli avversari.