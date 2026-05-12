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Elezioni Macerata 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota

Redazione

12 Maggio 2026 - 12:12

Il sindaco uscente Sandro Parcaroli (centrodestra, 6 liste) punta al secondo mandato contro il centrosinistra di Gianluca Tittarelli (7 liste).

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Macerata, capoluogo delle Marche, affronta le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 con 5 candidati sindaco e 16 liste per i 32 seggi del consiglio comunale. Sono 453 i candidati consiglieri in corsa. Il sindaco uscente Sandro Parcaroli punta al secondo mandato, mentre il centrosinistra risponde con Gianluca Tittarelli. In caso di mancata maggioranza assoluta al primo turno, il ballottaggio è previsto per il 7 e 8 giugno.

I candidati sindaco a Macerata

Sandro Parcaroli, sindaco uscente e candidato del centrodestra, corre per il bis con 6 liste: UDC, Parcaroli Sindaco–Lega, I Maceratesi per Parcaroli, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Macerata Unica/Noi Moderati/Civici Marche. Tra i temi centrali della sua campagna c’è quello demografico: l’obiettivo dichiarato è riportare Macerata sopra i 42.000 abitanti entro il 2031.

Gianluca Tittarelli guida il centrosinistra con la coalizione più ampia: 7 liste - Alleanza Verdi e Sinistra, L’altra Macerata, Partito Democratico, Riformisti Macerata, Strada Comune, Uniamo Macerata e Movimento 5 Stelle. Tittarelli, presidente della Pallavolo Macerata e direttore del centro commerciale Val di Chienti, è stato scelto come candidato unitario della coalizione progressista.

Gli altri candidati sono Mattia Orioli (Terzo Polo, 1 lista), Giordano Ripa (Futuro per Macerata, 1 lista) e Marco Sigona (Officina delle Idee, 1 lista).

Le liste in campo

  • Parcaroli - Centrodestra (6 liste): UDC Parcaroli Sindaco-Lega I Maceratesi per Parcaroli Forza Italia Fratelli d’Italia Macerata Unica/Noi Moderati/Civici Marche
  • Tittarelli - Centrosinistra (7 liste): Alleanza Verdi e Sinistra L’altra Macerata Partito Democratico Riformisti Macerata Strada Comune Uniamo Macerata Movimento 5 Stelle
  • Civici (3 liste): Terzo Polo (Orioli) Futuro per Macerata (Ripa) Officina delle Idee (Sigona)

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Macerata supera i 15.000 abitanti: sistema a doppio turno. Vince al primo turno chi supera il 50% + 1 dei voti validi; altrimenti i due più votati accedono al ballottaggio del 7 e 8 giugno. L’elettore può votare la lista, il solo sindaco, indicare una preferenza per il consiglio comunale oppure utilizzare il voto disgiunto. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento di identità valido.

Per ogni dettaglio pratico consulta la guida alle elezioni amministrative.

Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio alle 15:00, subito dopo la chiusura dei seggi. In caso di ballottaggio, lo scrutinio si svolgerà a partire da lunedì 8 giugno alle 15:00.

La sfida di Macerata è considerata una delle più equilibrate delle Marche: il centrodestra punta sulla continuità amministrativa di Parcaroli, mentre il centrosinistra prova a riconquistare il Comune con la larga coalizione guidata da Tittarelli.

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