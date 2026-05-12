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Elezioni Crotone 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota

Redazione

12 Maggio 2026 - 08:08

Il sindaco uscente Vincenzo Voce - eletto civico nel 2021 - si ripresenta stavolta con FdI e Forza Italia. Sfida a quattro con 12 liste totali.

Elezioni Crotone 2026, la guida. Candidati, liste e come si vota
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Crotone affronta le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 con 4 candidati sindaco e 11 liste. Protagonista assoluto è il sindaco uscente Vincenzo Voce, che nel 2021 era stato eletto come candidato civico e che ora si ripresenta con una coalizione sostenuta anche da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Se nessun candidato supera il 50% + 1 dei voti validi, si andrà al ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno.

I candidati sindaco a Crotone

Vincenzo Voce, sindaco uscente, guida la coalizione più ampia con 6 liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia – Libertà e Democrazia, Progetto in Comune KR, Crescere, ValorizziAmo Crotone e Insieme. L’appoggio dei principali partiti del centrodestra rappresenta una netta evoluzione rispetto alla candidatura civica con cui Voce aveva vinto le elezioni del 2021.

Gli sfidanti sono Giuseppe Trocino, candidato sostenuto dall’Alleanza Progressista con 4 liste (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Città Futura e Trocino Sindaco), Fabrizio Meo, sostenuto dalla lista civica “Meo il Sindaco – Diritti e Salute”, e Vito Barresi, candidato civico sostenuto dalla lista “Vito Barresi Sindaco”.

Le liste in campo

  • Voce (6 liste): Fratelli d’Italia Forza Italia – Libertà e Democrazia Progetto in Comune KR Crescere ValorizziAmo Crotone Insieme
  • Trocino (4 liste): Partito Democratico Movimento 5 Stelle Città Futura Trocino Sindaco
  • Meo (1 lista): Meo il Sindaco – Diritti e Salute
  • Barresi (1 lista): Vito Barresi Sindaco

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Crotone supera i 15.000 abitanti, quindi si applica il sistema a doppio turno. Vince al primo turno chi supera il 50% + 1 dei voti validi; in caso contrario i due candidati più votati accedono al ballottaggio del 7 e 8 giugno.

Sulla scheda è riportato il nome di ciascun candidato sindaco con accanto i simboli delle liste collegate. L’elettore può votare una lista (il voto va automaticamente anche al candidato sindaco collegato), votare soltanto il sindaco oppure esprimere una preferenza per un candidato al consiglio comunale. È ammesso il voto disgiunto. Per votare occorrono tessera elettorale e un documento d’identità valido.

Per ogni dettaglio pratico consulta la guida alle elezioni amministrative.

Quando escono i risultati

Lo spoglio inizia lunedì 25 maggio alle 15:00, subito dopo la chiusura dei seggi. In caso di ballottaggio, lo scrutinio si svolgerà a partire da lunedì 8 giugno alle 15:00.

Con sei liste a sostegno, Vincenzo Voce parte da una posizione di forza, ma la presenza di quattro candidati e il sistema a doppio turno rendono la sfida ancora aperta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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