Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

L’elenco dei siti vietati in Italia che vengono bloccati e perseguiti

Ilena D’Errico

27 Dicembre 2025 - 02:12

L’Italia, come tanti altri Paesi del mondo, compila vere liste nere di siti web bloccati e perseguiti. Nessun motivo di censura, ma solo tutela della cittadinanza e dello Stato.

L’elenco dei siti vietati in Italia che vengono bloccati e perseguiti

Seguici su

In Italia e in generale in tutta l’Unione europea non operano meccanismi di censura. Questo vuol dire che viene preservata la libertà di parola, espressione e pensiero dei cittadini, che vi possono dar voce come preferiscono, anche su internet. In altri Paesi le cose funzionano in maniera molto diversa, la censura viene utilizzata per evitare opposizioni ai regimi dittatoriali e per evitare il traffico di informazioni in entrata e in uscita dal Paese.

Ciononostante, c’è un elenco ben fornito di siti web vietati in Italia e non si tratta di una contraddizione. Semplicemente, si tratta di contenuti che violano i principi del nostro ordinamento e integrano degli illeciti, spesso molto gravi. Ovviamente questo non ha niente a che vedere con i siti web sottoposti a limitazioni geografiche, ai quali non sono applicate delle restrizioni.

Vediamo quali sono i siti perseguiti in Italia.

Gioco d’azzardo

Nel mirino dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ci sono migliaia e migliaia di siti web per il gioco d’azzardo. Quest’ultimo è infatti vietato in Italia, a meno che non sia regolamentato dalla stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli che mette in atto precise precauzioni a tutela della cittadinanza, tra cui il divieto assoluto di gioco ai minori di 18 anni e le campagne di informazione sulla ludopatia.

Per esempio, il gioco del Lotto è fra quelli legali, proprio perché curato direttamente dallo Stato italiano a norma di legge. Tra i siti bloccati, di cui trovate un elenco completo nell’allegato che segue il paragrafo, figurano giochi di ogni tipo. Scommesse, lotterie e giochi di carte, ma anche casinò virtuali e roulette. Qualsiasi gioco che preveda vincite in denaro e sia basato sul caso è vietato, a meno che sia gestito dallo Stato o comunque autorizzato dallo stesso. Ogni anno vengono inibiti e bloccati migliaia di questi siti web, difficili da individuare per i cittadini con i loro nomi molto simili a quelli legittimi, come capitanbet.net o casinoroulette.it.

Siti vietati dall’Adm
Gioco d’azzardo

leggi anche

È legale giocare d’azzardo con amici e parenti?
È legale giocare d'azzardo con amici e parenti?

Una fetta massiccia dei siti web vietati, con un elenco che cresce giorno per giorno, riguarda la pirateria digitale e in generale le violazioni del diritto d’autore. Si tratta probabilmente della tipologia di siti illegali più conosciuta, anche perché tra le altre casistiche si trovano reati ancora più gravi, ed è anche quella più consistente.

Rientrano in questa ipotesi tutti quei siti web che permettono di accedere a materiale protetto da copyright senza ottenere il permesso dall’autore o dal detentore dei diritti, essendo questa licenza di norma subordinata al pagamento per il prodotto o per un abbonamento. Siti web che permettono di usufruire gratuitamente di ebook, serie tv, film, musica e giochi, comportando danni enormi all’economia.

Non soltanto la lista dei siti web vietati per pirateria è lunghissima e in continua crescita, ma nella maggior parte dei casi si tratta di siti perseguiti nel tempo perché i gestori, commettendo un illecito, trovano spesso il modo di pubblicarne versioni che esulano dal controllo. La lista ufficiale dell’Agcom riguardante i siti bloccati nell’ambito del Privacy Shield non è pubblica, ma le restrizioni sono di volta in volta comunicate ai diretti interessati ed esiste un elenco da consultare in caso di dubbio. Per effetto del decreto Omnibus, peraltro, controlli e blocchi si sono intensificati molto nel corso dell’anno.

Pedopornografia, terrorismo e altri reati

Infine, ci sono siti web vietati e perseguiti per i reati di pedopornografia e terrorismo. I primi sono controllati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online, gestito dalla Polizia Postale. Quest’ultima elabora le informazioni per inserirle nella cosiddetta black list, che non è di pubblico dominio ma viene comunicata agli internet provider per bloccare la navigazione ove necessario.

Sempre a cura della Polizia Postale, il blocco dei siti web che danno spazio ad altri reati, tra cui il terrorismo e il commercio di farmaci in maniera illegale, ad esempio venduti senza prescrizione medica quando la legge stabilisce diversamente. Per approfondire, si allega il resoconto della Polizia Postale relativo al 2024, che per ovvi motivi non indica nello specifico i siti web bloccati ma spiega con precisione le operazioni svolte. Ci sono poi numerosi siti soggetti a controlli e sequestri nell’ambito di indagini di vario genere.

Siti bloccati dalla Polizia Postale
Report pubblicato a dicembre 2025 sui dati 2024

leggi anche

Come denunciare alla polizia postale (anche online)
Come denunciare alla polizia postale (anche online)

Contenuti vietati ai minori

Dal 12 novembre 2025 i siti web con contenuti vietati ai minorenni, sostanzialmente quelli pornograficio comunque utilizzabili per questo fine (oltre a gioco d’azzardo, alla vendita di alcolici e sigarette) devono inoltre adeguarsi a più stringenti metodi per il controllo dell’età. Quasi cinquanta siti web, compresi quelli con maggiori visitatori giornalieri come Pornhub, Onlyfans e Youporn, dovranno accertarsi di essere fruibili soltanto a maggiorenni consapevoli, Altrimenti, subiranno l’oscuramento e anche il blocco con i controllo dell’Agcom. La nuova app per l’identificazione (e non usa lo Spid) è però ancora in fase di progettazione nell’Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Internet
# Agcom
# Copyright
# Polizia di Stato
# Reato

Iscriviti a Money.it

FT logo

Media, incentivi e polarizzazione: la trasformazione del conflitto politico in Occidente

Nuove ricerche mostrano come gli incentivi del moderno ecosistema mediatico (…)

26 dicembre 2025

Come Elkann ha smantellato il Made in Italy. L’analisi del Financial Times

Un anno da dimenticare per John Elkann: problemi familiari, tensioni in (…)

23 dicembre 2025

Il paradosso delle bolle tecnologiche

Perché senza eccessi speculativi oggi non avremmo né ferrovie né (…)

23 dicembre 2025

Guadagni da sogno per i fondi hedge. I segreti dei vincitori del 2025

Un anno di mercati turbolenti porta i fondi macro ai migliori guadagni dal 2008.

22 dicembre 2025

La minaccia di ritorsione di Putin sugli asset congelati scuote l’Europa

Italia, Belgio e Austria temono che la Russia si muova contro le loro (…)

19 dicembre 2025

Perché tutti vogliono venderti i private asset in questo momento?

Molti consulenti vedono un’opportunità interessante per ampliare i (…)

19 dicembre 2025

Selezionati per te

Guida contromano a 250 km/h in autostrada: l'autista, inseguito da un elicottero, guidava senza patente

Leggi e Sentenze

Guida contromano a 250 km/h in autostrada: l’autista, inseguito da un elicottero, guidava senza patente

Domani cambia tutto. Nuove regole UE per ogni cliente Internet

Leggi e Sentenze

Domani cambia tutto. Nuove regole UE per ogni cliente Internet

Correlato