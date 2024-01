Economia globale 2024, questi Paesi (africani) cresceranno più di tutti

Secondo il Fondo monetario internazionale, nel 2024 si prevede che 6 delle 10 economie con i migliori risultati al mondo saranno nazioni dell’Africa sub-sahariana.

In evidenza c’è dunque quell’insieme eterogeneo di 47 Paesi del continente africano che si estende a Sud del Sahara. I due pesi massimi della regione, Nigeria e Sudafrica, rappresentano i due quinti dell’economia di tutto il continente, che vale 2.000 miliardi di dollari. Collettivamente, i 2 Stati di questa parte africana stanno contribuendo a fare la differenza in una regione che rimane gravemente colpita dalla povertà e dalla disuguaglianza.

In un contesto globale molto incerto, nel quale anche i pesi massimi dell’economia mondiale vacillano, come Usa e Cina, l’attenzione verso le dinamiche di crescita di queste giovani nazioni rimane alta. D’altronde, come suggerito dalle analisi demografiche, il futuro della popolazione globale è in Africa. Con l’Occidente e la stessa Cina in invecchiamento, la gioventù crescente dei Paesi africani sarà una sfida economica e sociale dei prossimi decenni.

Crescita globale, la sorpresa del 2024 sarà l’Africa. I dettagli del FMI

“Le prospettive di crescita dell’Africa sub-sahariana stanno migliorando”, ha affermato l’economista africana di Bloomberg, Yvonne Mhango. “Otto delle dieci maggiori economie della regione – che insieme rappresentano un altro 40% del Pil regionale – cresceranno in media di un forte 5%”, ha aggiunto.

Questi includono la Costa d’Avorio al 6,6% e la Tanzania al 6,1%. I 2 Paesi hanno fatto un buon lavoro nel diversificare le loro economie e nell’attrarre investimenti esteri.

Di conseguenza, il FMI prevede un moderato miglioramento della crescita regionale al 4% nel 2024 dal 3,3% nel 2023. E anche se è improbabile che i 2 pesi massimi forniscano una produzione più rapida nel breve termine, sia la Nigeria che il Sud Africa stanno perseguendo riforme che potrebbero produrre benefici nel tempo.

Il Fondo monetario internazionale stima che la crescita in Nigeria raggiunga il 3% circa quest’anno e il prossimo, mentre si prevede che il Sudafrica si espanderà dell’1,8% e dell’1,6% nei due anni, rispetto a un tiepido 0,9% nel 2023.

leggi anche La prossima bomba economica pronta a esplodere spiegata in un grafico

Il presidente nigeriano Bola Tinubu ha intrapreso misure aggressive per allentare il regime di cambio del Paese ed eliminare i costosi sussidi per il carburante. Il Sudafrica, ostacolato da una crisi energetica, sta finalmente facendo timidi progressi nell’incremento della fornitura di energia elettrica.

Tuttavia, gli analisti rimangono cauti sulle prospettive dell’Africa nell’immediato futuro. La ripresa della crescita parte da un livello basso dopo le battute d’arresto subite dalla regione durante la pandemia, che hanno messo a dura prova le finanze pubbliche e lasciando molti Paesi alle prese con pesanti oneri debitori.

Il rischio default può fermare lo sviluppo africano

I default in Ghana, Zambia ed Etiopia e l’avvertimento del FMI che altre nazioni rischiano l’insolvenza sono i veri campanelli di allarme per lo sviluppo del continente.

Moody’s Investors Service ha una prospettiva negativa sul credito sovrano degli Stati africani. I motivi sono 2: gli elevati rischi di rifinanziamento del debito e una crescita più lenta in Cina che frenerà la domanda per le esportazioni di materie prime della regione.

Aurelien Mali, funzionario senior del credito presso il Moody’s Sovereign Risk Group, osserva che il rapporto tra debito e prodotto interno lordo dell’Africa è salito in media al 60%. Si tratta di un ritorno ai livelli di crisi dei primi anni 2000 che hanno galvanizzato la remissione del debito per le nazioni più povere.

“Molti di questi paesi hanno registrato un doppio deficit – deficit fiscale e deficit delle partite correnti – nel periodo post-Covid”, ha affermato. “Hanno bisogno di accedere a finanziamenti esterni in un momento in cui c’è un muro di scadenze in arrivo da onorare”.

Moody’s stima che circa 5 miliardi di dollari di Eurobond scadranno nel 2024 nell’Africa sub-sahariana, con oltre 6 miliardi di dollari nel 2025. Ciò non tiene conto dei debiti dovuti a creditori bilaterali come la Cina o prestatori multilaterali tra cui il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale.

Nessun Paese africano ha attinto al mercato degli Eurobond da quando la Federal Reserve americana ha iniziato ad aumentare i tassi di interesse in modo aggressivo nel 2022. Né gli analisti prevedono la riapertura dell’accesso al mercato per la maggior parte degli emittenti sovrani africani quest’anno, a meno che la Fed non tagli i tassi di interesse in modo deciso, il che potrebbe contribuire a riportare i costi di finanziamento a livelli più accessibili.

L’ottimismo secondo cui la Fed si muoverà rapidamente verso una riduzione dei costi di finanziamento nel 2024 si è affievolito nelle ultime settimane, tra i segnali che l’economia statunitense rimane solida.

“Molti di questi Paesi, nonostante il recente rally, sono ancora esclusi dal mercato. Quando il loro debito arriva a scadenza, devono trovare nuovi modi per rinnovarlo e onorare i loro obblighi”, ha affermato Patrick Curran, economista senior presso Tellimer Ltd. Gli Stati, soprattutto in Africa, ma nei mercati di frontiera in generale, sono particolarmente vulnerabili fintanto che i tassi di interesse rimangono vicini ai livelli attuali, ha ricordato l’esperto.