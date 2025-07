Come spesso accade nei casi di estremi eventi naturali avversi, tipo il caldo torrido di questi giorni, il tema ambientale torna prepotente nei dibattiti dell’opinione pubblica. La questione è nota, forse pure le soluzioni, ma invertire il trend non è semplice per più ragioni che qui non tocchiamo e che lasciamo agli addetti ai lavori.

Veniamo al tema degli investimenti che ci è più familiare, e consideriamo un BTP Green emesso nel 2021. Bene, ecco un titolo di Stato in euro dall’anima verde ma cedola bassa e rendimento alto.

I titoli del Tesoro buoni per investire nel settore green Dalla primavera del 2021 anche il Dipartimento del Tesoro del MEF ha iniziato a emettere titoli sovrani dall’”animo verde”, i BTP Green appunto. Si tratta di bond sovrani al pari degli altri BTP ma aventi precise finalità di spesa. Il capitale raccolto da queste emissioni viene impiegato in precisi ambiti fissati dallo stesso emittente. Tipo nelle opere a tutela dell’ambiente, l’economia circolare, l’efficientamento energetico, la mobilità green, l’uso sostenibile delle risorse idriche, gli interventi contro l’inquinamento, etc.

Il BTP Green Tf 1,45% con scadenza nel 2045 Al netto dei progetti e delle spese pubbliche ammesse ad essere finanziate, poi funzionano come gli altri BTP. Visto con gli occhi del piccolo investitore, invece, la questione è un’altra: convengono?

Superato il personalissimo (a discrezione del risparmiatore) ”esame” sulla finalità di spesa del bond, poi c’è che anche i BTP Green si adeguano alle leggi di mercato. Vediamo prima la scheda tecnica del prodotto e poi la situazione attuale del titolo.

Il BTP Green Tf1,5% Ap45 è il primo della famiglia dei Verdi con data emissione marzo 2021, cui se ne aggiunse una seconda nell’ottobre dello stesso anno. L’obbligazione ha codice ISIN IT0005438004 e data scadenza al 30 aprile del 2045, cioè tra poco meno di 20 anni (anni residui:19,74).

Quando investire in titoli di Stato per massimizzare il ritorno? In verità la cedola del BTP Green Tf1,5% Ap45 non è un “difetto” ma in linea con il costo del denaro al tempo dell’emissione. A quella data il tasso BCE era allo 0,00%, poi è passato a 0,5% il 27/07/’22, all’1,25% il 14/09/’22 e così via fino al picco del 4,50% del 20/09/’23. Il primo taglio è giunto il 12/06/’24 (4,25%) a cui ne sono seguiti altri fino al 2,15% dello scorso 11 giugno. In pratica man mano che è schizzata l’inflazione sono saliti i tassi e quando il carovita è sceso la BCE ha limato il costo del denaro.

Del resto i manuali di finanza non hanno dubbi nel sostenere che l’affare sul reddito fisso lo si fa principalmente quando: (e/o) i tassi di riferimento sono ai loro massimi di periodo ;

di riferimento sono ; (e/o) l’inflazione è ai suoi livelli più alti e se ne attende un rientro;

Ecco un titolo di Stato in euro dall’anima verde ma cedola bassa e rendimento alto Tornando al Green ISIN IT0005438004 c’è che da emissione in poi i suoi corsi sul MOT sono sprofondati sotto cento e lì vi sono rimasti. Ad oggi il massimo di sempre è stato a 103,31 l’11/03/’21, alla nascita, mentre ai primi di ottobre ’23 ha segnato un minimo storico quasi a metà di quel massimo, a 52,35. Al termine della seduta di giovedì ha chiuso a 66,70 centesimi, per uno yield effettivo a scadenza del 4,02% lordo (dati: Borsa Italiana).

È stata una debacle per i sottoscrittori della prima ora che si ritrovano con il capitale incagliato e una cedola risibile con quanto il mercato ha offerto poi nel biennio successivo. Se oggi decidessero di liquidarlo monetizzerebbero una forte perdita in conto capitale, manco fosse stato un investimento in azioni andato male.

