Ecco lo stipendio che ti renderà più pagato nel 2025

Vuoi sapere se con quanto guadagno puoi essere considerato tra i più pagati in Italia? Rispondere a questa domanda non è semplice in quanto bisogna come prima cosa definire cosa intendiamo con “più pagato”.

Ovviamente è impossibile individuare il lavoratore più pagato in assoluto in ogni settore, ma possiamo effettuare una serie di analisi che ci permettono di individuare delle soglie oltre cui perlomeno si può essere considerati sopra la media, o comunque delle persone benestanti.

Va detto, i dati che analizzeremo in questo articolo tengono conto di tutti i redditi percepiti quindi non solo quelli da lavoro. Per individuare di che insieme fai parte, quindi, devi considerare tutta la somma dei tuoi redditi: non solo quanto guadagni per la tua professione - sia come dipendente che autonomo - ma anche eventuali entrate aggiuntive come ad esempio un canone di locazione o delle rendite garantite da investimenti fatti.

A tal proposito, ecco quali sono i parametri da considerare per definire se stai guadagnando abbastanza per essere considerato tra i più pagati nel 2025.

Quanto devi guadagnare per essere tra i più pagati in Italia, i dati sulle dichiarazioni dei redditi Per rispondere a questa domanda possiamo analizzare ad esempio gli importi dichiarati nella dichiarazione dei redditi che ci offre una panoramica piuttosto chiara su qual è la ricchezza delle famiglie. Come possiamo vedere di seguito, per essere considerato tra i più pagati in Italia, secondo i dati del ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2022, presentate nel 2023, è necessario superare determinate soglie di reddito che collocano un contribuente in una fascia ristretta e privilegiata della popolazione fiscale. La prima soglia significativa è quella dei 33 mila euro lordi annui: meno del 15% dei contribuenti italiani, infatti, dichiara una cifra superiore a questa. In altre parole, chi guadagna più di 33 mila euro lordi all’anno - che quindi corrispondono a circa 2.000 euro netti al mese su tredici mensilità - si colloca già tra i redditi più elevati del Paese, per quanto non ancora ai vertici. Per entrare in una fascia ancora più ristretta, quella che comprende circa il 3% della popolazione, bisogna invece dichiarare oltre 75 mila euro lordi all’anno. In questa categoria, il reddito medio si attesta intorno ai 77.900 euro. Infine, il vero «top» della distribuzione del reddito si trova al di sopra dei 120 mila euro lordi annui. Chi dichiara una cifra superiore a questa soglia fa parte di una élite fiscale molto ristretta, ma estremamente rilevante dal punto di vista del contributo alle entrate pubbliche. I contribuenti in questa fascia - meno dell’1% - dichiarano in media 172 mila euro e si fanno carico, da soli, del 24 per cento dell’intero gettito Irpef nazionale, con un’imposta media annua pari a 63.600 euro. Possiamo dire, quindi, che per essere tra i più pagati in Italia basta superare i 33 mila euro lordi annui, ma per entrare davvero nel gruppo di punta bisogna oltrepassare i 75 mila euro.