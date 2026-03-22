Ecco quanto ha guadagnato la Corea del Nord appoggiando la Russia

I rapporti tra Russia e Corea del Nord si fanno sempre più stretti, per quanto la cooperazione rimanga in ambiti molto circoscritti. Putin e Kim Jong-un non sono autentici alleati, ma sanno bene come e quando schierarsi nei confronti dell’Occidente e cooperare economicamente. Con la guerra in Ucraina il legame tra le due potenze si è intensificato, perché dove Mosca ha visto un appoggio contro sanzioni e aiuti occidentali Pyongyang ha trovato una vera e propria miniera d’oro. Il supporto alla Russia non è certo ripagato dall’amicizia e nemmeno dal segnale geopolitico. Mentre la Russia è riuscita a proseguire con lo sforzo bellico, infatti, la Corea del Nord ha rivoluzionato la propria economia nazionale in un modo prima imprevedibile. Vediamo quanto ha guadagnato.

Russia, Corea del Nord e gli affari di guerra

Il rapporto tra Russia e Corea del Nord è, come molti altri, volto per lo più alla fortificazione rispetto alle ingerenze occidentali, partendo dagli Stati Uniti. Entrambi sono riusciti grazie ad accordi bilaterali ad hoc ad assicurarsi un infallibile paracadute che ha mitigato gli effetti delle sanzioni e permesso alle nazioni di proseguire i propri, più convenienti, scambi economici. Di fatto, il legame commerciale è la base dei rapporti tra Corea del Nord e Russia già da decenni, pertanto gli accordi non potevano che intensificarsi con le difficoltà economiche portate dalle misure europee e statunitensi.

Lo scoppio del conflitto a Kiev ha rappresentato un cambiamento epocale anche in tal senso, portando Corea del Nord e Russia ad avvicinarsi ulteriormente per eludere le sanzioni. Da Mosca, per esempio, arrivano frequentemente provviste di grano e riso, provvidenziali per la Corea del Nord che ne ha bisogno per contrastare la carestia interna e preservare la stabilità interna. Mosca ovviamente non si è limitata a contribuire con il cibo, per quanto rilevante, ma soprattutto ha aperto i rubinetti del petrolio aggirando i limiti e garantendo a Pyongyang la sopravvivenza energetica, senza contare la tecnologia missilistica.

Proprio alla luce dei cambiamenti sul piano internazionale, poi, il legame tra i due Paesi si è presto rafforzato anche dal punto di vista diplomatico. Pur senza un’alleanza bellica, i partner si spalleggiano dinanzi alle nazioni occidentali, soprattutto con Mosca che sfrutta il proprio veto nel Consiglio di sicurezza dell’ONU per tutelare la Corea del Nord. Quest’ultima, nel frattempo, sostiene la Russia con uomini e armi, accumulando un bel gruzzoletto.

Quanto ha guadagnato la Corea del Nord appoggiando la Russia

La Corea del Nord ha messo a disposizione della Russia migliaia e migliaia di militari, parliamo di circa 21.000 unità secondo gli ultimi rapporti (che, brutto a dirsi, fruttano alla nazione anche da caduti con bonus e riconoscimenti), ma pure armi e munizioni. Soltanto i pezzi di artiglieria avranno fruttato a Pyongyang un importo compreso tra 7 e 13 miliardi di dollari. Lo evidenzia lo studio dell’Institute for National Security Strategy (Inss) di Seul, che ha analizzato i dati di intelligence proprio per elaborare uno schema delle forniture nordcoreane ai russi. La parte più rilevante di questi scambi, tuttavia, è che spesso Mosca non paga direttamente gli aiuti del partner, bensì fa affidamento su una sorta di baratto moderno, esattamente con le forniture sopra citate. A conti fatti, la guerra tra Russia e Ucraina sta rappresentando in questi anni gran parte dell’economia nordcoreana, senza contare la tecnologia avanzata che Kim Jong-un, come sottomarini a propulsione nucleare, missili ipersonici e programmi satellitari.