Ecco perché il risultato delle elezioni USA non è scontato. Intervista a Glauco Maggi

Due candidati problematici

L’esito delle primarie che si sono svolte di stato in stato sembra delineare con chiarezza la rinnovata sfida per le elezioni presidenziali di novembre, con Joe Biden e Donald Trump in prima linea. Tuttavia, ciò che rende questa campagna elettorale unica è la presenza di elementi senza precedenti nella storia politica degli Stati Uniti.

Un elemento di rilievo è rappresentato dalle crescenti preoccupazioni riguardanti lo stato mentale dei due principali contendenti. Entrambi sono stati oggetto di speculazioni e accuse in merito alla loro idoneità psicologica. Questo scenario, mai verificatosi in precedenza, aggiunge un’ulteriore complessità alla già incandescente competizione.

Da un lato, Trump è al centro di processi giudiziari che potrebbero avere conseguenze significative sulla sua corsa presidenziale. Le accuse contro di lui, la sua famiglia e la sua gestione durante il mandato precedente alimentano un clima di tensione e incertezza. Dall’altro lato, la famiglia Biden è stata al centro di accuse che potrebbero influenzare negativamente l’immagine del presidente in carica.

Il contesto globale contribuisce a rendere questa campagna ancor più straordinaria. Gli Stati Uniti e il mondo intero sono immersi in un clima di caos, con conflitti e tensioni in corso in varie parti del pianeta. Le vicende internazionali si intrecciano con gli avvenimenti nazionali, creando un quadro complesso e imprevedibile.

Glauco Maggi

Nato a Milano nel 1947, laureato in scienze politiche alla Statale di Milano, giornalista dal 1978 (L’Occhio, il Mondo, Capital, Gente Money), dal 2000 Glauco Maggi vive a New York da dove scrive per La Stampa, Libero e Investire. Dal 2018 ha la cittadinanza americana.

È autore di “Figli e soldi” uscito nel 2001 (nel 2008 nella seconda edizione) edito da Sperling & Kupfer) dedicato all’educazione finanziaria dei ragazzi, scritto a quattro mani con Maria Teresa Cometto, giornalista del Corriere della Sera.

Ha pubblicato, per Mind Edizioni, “Il Guerriero Solitario- Trump e la Mission Impossible”. Per Boroli Editore aveva scritto “Obama dimezzato” (2011) e, per le Edizioni Libero, “Trump uno di noi” (2017). Da ottobre 2020 collabora con Money.it.

L’intervista

Abbiamo incontrato Glauco Maggi in questa intervista per fare il punto sulla corsa elettorale alle Presidenziali negli Stati Uniti.