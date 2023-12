Tutti gli errori del governo Meloni in politica estera. Intervista a Michele Geraci

MES, Ucraina, Via della Seta: tutti gli errori del governo Meloni

Le critiche mosse dal presidente del consiglio Meloni nei confronti di Conte, accusandolo di aver assunto impegni precisi riguardo alla ratifica del MES a nome dell’Italia, sollevano dubbi sulla coerenza delle azioni del governo. La domanda sorge spontanea: Conte si è impegnato effettivamente o è solo oggetto di critiche teatrali? In ogni caso, emerge l’incapacità di Meloni di agire diversamente, lasciando intuire che l’approvazione del MES sembra inevitabile.

Un’analisi attenta delle azioni del governo evidenzia una serie di decisioni apparentemente controverse. Dall’approvazione del MES alle posizioni sulla Via della Seta, dalla ratifica prevista del MES agli accordi sul sostegno armato all’Ucraina e alle scelte a favore di Israele, emergono questioni che danneggiano l’immagine dell’Italia a livello internazionale.

Il governo sembra inoltre orientato verso politiche economiche che favoriscono altri paesi, come nel caso del PNRR con un moltiplicatore inferiore a 1 e la proposta seguita dalla marcia indietro sulle tasse extra sui profitti delle banche. Le scelte a sostegno del neo-liberismo e le posizioni sulla deportazione di massa danneggiano ulteriormente l’interesse nazionale.

In questo scenario, la necessità di un’attenta riflessione emerge quando si avvicinano le elezioni. I cittadini saranno chiamati a decidere se votare per i sette partiti al governo, critici nei confronti dell’Italia, o per chi invece si schiera a favore del Paese. La domanda sulla qualità del governo diventa pertinente: è possibile considerare questo governo come il peggiore degli ultimi decenni?

Michele Geraci

Laureato in Ingegneria elettronica all’università di Palermo, ha conseguito un master in Business administration al MIT di Boston. Banchiere di investimento nelle principali piazze finanziarie, esperto di economia cinese, dal 2008 al 2018 ha vissuto in Cina, dove ha insegnato finanza presso le università di Shanghai, dello Zhejiang e di Nottingham, a Ningbo. È stato direttore del Global Policy Institute China ed ha partecipato ad alcune iniziative della Lega. Dal 2018 al 2019 è stato Sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico del governo Conte.

L’intervista

Abbiamo incontrato il professore Michele Geraci, per approfondire le conseguenze dell’uscita dell’Italia dalla Via della Seta e la questione MES su cui ci sono state recenti polemiche.