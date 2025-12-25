Abbonati

Ecco perché il 2026 sarà l’anno della crisi del debito USA

Redazione Money Premium

25 Dicembre 2025 - 08:17

L’America si trova davanti a una scelta decisiva: riformare la propria architettura fiscale, oppure lasciare che la forza degli interessi inizi a dettare il destino della sua economia.

Ecco perché il 2026 sarà l'anno della crisi del debito USA

Nell’anno fiscale 2026 gli Stati Uniti hanno già speso 104 miliardi di dollari per il servizio del debito, pari al 15% della spesa federale, mentre deficit e incertezze fiscali crescono e i mercati temono per la sostenibilità del sistema.

A meno di due mesi dall’inizio del nuovo anno fiscale, la dinamica del debito nazionale sta assumendo un carattere critico: oltre 104 miliardi di dollari sono stati destinati al pagamento degli interessi, una cifra che supera gli 11 miliardi a settimana e che non contribuisce a nuova crescita, occupazione o programmi pubblici.

Ogni dollaro investito in interessi rappresenta una risorsa sottratta a settori strategici come istruzione, infrastrutture, sicurezza e innovazione tecnologica, mentre l’economia americana vive una fase di espansione moderata ma esposta agli shock. Gli analisti avvertono che gli Stati Uniti si trovano di fronte a un ciclo in cui l’aumento dei tassi e la mole del debito rendono sempre più difficile invertire la rotta: se la crescita economica non supererà il costo del denaro, il rapporto debito-PIL continuerà a peggiorare, aumentando i rischi sistemici per il Paese. [...]

Money

