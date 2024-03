Ecco come le sanzioni al petrolio russo cominciano a funzionare

La macchina russa per l’esportazione di petrolio che finanzia la guerra del Cremlino in Ucraina scricchiola: le sanzioni occidentali al greggio di Mosca stanno finalmente funzionando secondo alcuni dati.

Dall’inizio di ottobre - come riportato in un articolo su Bloomberg - gli Stati Uniti hanno inasprito le misure contro l’ampia flotta di petroliere che trasportano petrolio greggio russo. Da allora, decine sono state prese di mira e negli oceani galleggiano senza meta più barili di diesel russo che in qualsiasi altro momento dal 2017, secondo la società di analisi Kpler.

Nel loro insieme, queste mosse hanno il potenziale di ridurre gradualmente le entrate petrolifere russe, un obiettivo politico chiave degli Stati Uniti e dei loro alleati mentre cercano di contrastare l’aggressione militare del presidente Vladimir Putin.

Sanzioni al petrolio russo, perché stanno funzionando?

Le raffinerie di petrolio indiane – i secondi maggiori clienti di Mosca dopo la Cina dall’invasione del 2022 – non accetteranno più petroliere di proprietà della Sovcomflot PJSC gestita dallo Stato a causa del rischio rappresentato dalle sanzioni.

“Si tratta di una pressione crescente sui flussi di esportazione russi, in particolare verso l’India”, ha affermato Richard Bronze della società di consulenza Energy Aspects Ltd. “Siamo in una fase in cui l’attrito legato alle sanzioni sta diventando molto evidente”.

Da ottobre, gli Stati Uniti hanno segnalato 40 petroliere russe. Quattro delle navi prese di mira più recentemente continuano a effettuare consegne, ma nessuna di quelle sanzionata ha raccolto un carico da quando è stata nominata dal Tesoro degli Stati Uniti, mostrano i dati di tracciamento delle petroliere compilati da Bloomberg.

Questo ambiente commerciale sempre più ostile ha inferto un potente colpo simbolico al Cremlino, con l’India – un fedele alleato commerciale durante la guerra – che evita la sua flotta. Allo stesso tempo, l’Ucraina ha iniziato a far saltare in aria le raffinerie di petrolio russe, anche se non è chiaro quanto sostegno goda di questa strategia a Washington.

“Stiamo sicuramente assistendo a un aumento della pressione delle sanzioni statunitensi sia sul greggio russo che sulle esportazioni”, ha dichiarato Greg Brew, analista dell’Eurasia Group a New York. “Arriva in un momento in cui gli Stati Uniti faticano a inviare maggiori aiuti all’Ucraina, quando le fortune dell’Ucraina sul campo di battaglia iniziano a declinare e quando la Russia sembra prendere il sopravvento”.

Lo scorso anno la Sovcomflot, gestita dallo Stato, ha trasportato circa un quinto di tutte le consegne di greggio della Russia in India. La cifra sembrava in calo anche prima della notizia che le raffinerie nazionali non avrebbero più accettato le navi.

“Ci aspettiamo e accogliamo con favore che gli acquirenti globali di petrolio saranno molto meno disposti a trattare con Sovcomflot rispetto al passato”, ha detto un portavoce del Tesoro americano, aggiungendo che le misure non dovrebbero avere alcun impatto sul mercato petrolifero.

Ora quella flotta dovrà trovare lavoro altrove – e ci sono segnali che sia in difficoltà. Almeno sette navi si sono fermate nel Mar Nero e sono scomparse dai sistemi di monitoraggio digitale, secondo il monitoraggio delle petroliere di Bloomberg. Sovcomflot ha ammesso questa settimana che le sanzioni hanno danneggiato le sue operazioni.

“L’attacco a Sovcomflot rappresenta un significativo inasprimento delle sanzioni statunitensi contro la Russia”, ha affermato Janis Kluge, associata senior per l’Europa orientale e l’Eurasia presso l’Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza di Berlino. “Non risolverà il problema dell’elusione, ma aumenterà i costi di spedizione e gli sconti sui prezzi del petrolio russo”.

I costi di consegna del petrolio russo sono enormi. Secondo i dati di Argus Media, consegnare un carico del Mar Baltico alla Cina costa circa 14,50 dollari al barile. Si stima che ben più della metà di tale somma sia attribuibile alle sanzioni.

Mosca è davvero spacciata?

L’approccio del G7 alle sanzioni contro la Russia è stato caratterizzato dal rifiuto di causare troppo danno alle proprie economie sotto forma di un aumento dei prezzi del petrolio. Washington ha ideato la cosiddetta politica del price cap proprio per ammorbidire le sanzioni architettate a Bruxelles. E da quando è iniziata la guerra, due anni fa, la Russia ha continuato a esportare enormi quantità di petrolio.

Anche se in questa fase non ci sono aspettative di tagli drastici all’offerta, la domanda è fino a che punto si spingerà l’Occidente nel stringere le viti mentre i prezzi del petrolio si avvicinano ai 90 dollari al barile e il presidente Joe Biden inizia un’estenuante campagna elettorale con un’inflazione alta ancora nella mente degli elettori.

Senza dimenticare che la Russia può ancora attingere a una cosiddetta “flotta ombra” di navi accumulata poco dopo l’invasione del 2022 – spesso navi più vecchie senza un’adeguata assicurazione e con proprietà poco chiare – per effettuare le sue consegne. Secondo alcune stime, ci sono circa 600 vettori di questo tipo in attività, insieme alle petroliere greche che continuano a servire il traffico con il tetto massimo dei prezzi del G7.