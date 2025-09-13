Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

È vero che gli utenti IPTV rischiano il carcere?

Pasquale Conte

13 Settembre 2025 - 00:21

La battaglia contro la pirateria prosegue. Nell’ultimo anno sono stati smantellati decine di siti web illegali, ma gli utenti IPTV cosa rischiano?

È vero che gli utenti IPTV rischiano il carcere?

Seguici su

La lotta al cosiddetto “pezzotto” entra in una nuova fase cruciale. Nei giorni scorsi, si è conclusa una maxi operazione condotta dall’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), in coordinamento con DAZN, per chiudere uno dei siti di streaming sportivo con più utenti attivi in assoluto. Ossia Calcio, che solamente nell’ultimo anno aveva registrato più di 123 milioni di visite tramite 134 domini.

Dai numeri raccolti, sembra che oltre 6 milioni di accessi mensili provenivano dall’Italia, con i pirati che avevano modo di accedere a contenuti premium quali tutta la Serie A, altri campionati europei, le competizioni UEFA, i tornei internazionali e sport come l’NBA, la Formula 1, la Moto GP, il tennis e il basket. Ora si entra in una nuova fase, cosa rischiano davvero gli utenti IPTV?

leggi anche

Non solo Iptv, multe anche per chi guarda film in streaming?
Non solo Iptv, multe anche per chi guarda film in streaming?

Carcere per chi ha usato l’IPTV?

Tra multe salate, blocchi degli account e altre sanzioni, il quadro normativo circa l’utilizzo illegale di sistemi pirati quali il pezzotto è ancora poco chiaro. In Italia come nel resto del mondo. La battaglia all’IPTV non riguarda infatti solo il nostro Paese, anzi. Nei giorni scorsi, in Belgio il Servizio Pubblico Federale per l’Economia ha identificato 115.000 abbonati IPTV illegali.

A fare scalpore non è stato tanto il colpo messo a segno, quanto le dichiarazioni rilasciate da un portavoce. Secondo le sue parole, i criminali individuati rischiano una multa massima di 800.000 euro e una pena detentiva fino a 5 anni.

Sarà così anche in Italia? Chi usa il pezzotto rischia realmente il carcere? Al momento, il quadro sanzionatorio italiano non prevede ancora la detenzione, se non per gli host che realizzano server illegali e si occupano della trasmissione di partite, della vendita di abbonamenti e della diffusione di decoder.

DAZN, Sky e Serie A chiedono risarcimenti

Intanto, i titolari dei diritti TV della Serie A hanno chiesto all’Autorità giudiziaria competente i nomi dei pirati individuati con l’ultimo blitz. Sarebbero circa 2.000, sparsi in 80 province italiane. La richiesta di DAZN, Sky e Lega Serie A è chiara: vogliono un risarcimento per i danni arrecati. Queste le parole di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, in merito:

Guardare illegalmente contenuti mette a rischio chi lo fa e colpisce lo sport alle radici. Non è furbo, non è gratis, non è senza conseguenze.

Il risarcimento che gli abbonati IPTV individuati dovrebbero versare, almeno stando alle richieste pervenute, è di diverse migliaia di euro. Per una somma corrispondente a circa dieci anni di abbonamenti legali. In attesa di capire le evoluzioni della vicenda, una cosa è certa: per i titolari di un abbonamento al pezzotto, le conseguenze iniziano a diventare serie.

leggi anche

Arrivano le multe per chi guarda IPTV. Migliaia di utenti pagheranno fino a 5.000 euro
Arrivano le multe per chi guarda IPTV. Migliaia di utenti pagheranno fino a 5.000 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Calcio
# Serie A
# IPTV

Iscriviti a Money.it

FT logo

L’impennata della disoccupazione tra i laureati: cosa sta succedendo davvero?

La disoccupazione tra i neolaureati cresce, soprattutto tra gli uomini. L’IA (…)

12 settembre 2025

LSEG alla prova del nome: quando l’immagine oscura i numeri della borsa

Mentre la London Stock Exchange arranca in Borsa, ci si interroga sul peso (…)

9 settembre 2025

La generazione tradita: perché i giovani sono sempre più infelici?

Il sogno della casa di proprietà è diventato un miraggio: stress, (…)

5 settembre 2025

Perché ci sentiamo più esposti alla criminalità in un’epoca in cui la violenza sta diminuendo?

I dati raccontano un calo storico dei crimini violenti nel Regno Unito e (…)

2 settembre 2025

Come riaccendere nei bambini la passione per i libri

Tra tecnologia, pressioni sociali e mancanza di modelli, il piacere della (…)

30 agosto 2025

Il Regno Unito punta sui dati come nuovo asset strategico

Il governo britannico valuta il potenziale economico dell’enorme patrimonio (…)

26 agosto 2025

Selezionati per te

Automobili, cellulari, pannelli solari. Autorità lancia un allarme senza precedenti sui dispositivi tech cinesi

Tecnologia

Automobili, cellulari, pannelli solari. Autorità lancia un allarme senza precedenti sui dispositivi tech cinesi

Gigante informatico licenzia migliaia di persone. Non ne ha più bisogno grazie all'IA

Tecnologia

Gigante informatico licenzia migliaia di persone. Non ne ha più bisogno grazie all’IA

Correlato

Cosa rischia chi guarda le partite con il pezzotto quest'anno

Leggi e Sentenze

Cosa rischia chi guarda le partite con il pezzotto quest’anno