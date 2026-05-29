È stato un incidente, va detto. Ma questo non significa che non ci saranno ripercussioni, per quanto siamo ancora lontani dallo scenario dello scoppio di una terza guerra mondiale che coinvolgerebbe anche l’Italia.

Nel dettaglio, nella notte un drone - molto probabilmente russo - è precipitato su un edificio residenziale a Galati, città della Romania, provocando un incendio nel quale sono rimaste ferite due persone, fortunatamente in modo lieve.

Il fatto che l’episodio sia avvenuto in un Paese membro della Nato alza inevitabilmente il livello di attenzione, anche perché, qualora venisse confermato il coinvolgimento della Russia, ci troveremmo di fronte a una violazione dello spazio aereo di un Paese dell’Alleanza Atlantica.

In un clima già teso, nel quale non mancano coloro che temono che Putin possa presto allargare i confini della guerra coinvolgendo anche Paesi europei, quanto accaduto in Romania rischia davvero di essere la scintilla capace di portare allo scoppio di una terza guerra mondiale? Lo abbiamo detto sopra: si è trattato di un incidente. Per questo, almeno per il momento, non bisogna temere un’escalation militare diretta.

Ciò non toglie, però, che l’episodio avrà delle conseguenze sul piano diplomatico e politico, con reazioni attese da parte della Nato e dell’Unione europea e con la possibilità che si arrivi a nuove sanzioni nei confronti della Russia.

Cosa succede se un Paese Nato viene attaccato?

Quando un Paese Nato subisce un attacco, più o meno volontario, il pensiero corre subito all’articolo 5 del Trattato Atlantico.

Qui viene infatti stabilito che un attacco armato contro uno Stato membro è considerato come “un attacco diretto contro tutte le parti” e può quindi dare luogo all’esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall’articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite.

La Nato, in questo caso, può intraprendere l’azione che “giudicherà necessaria”, compreso anche l’uso della forza armata, con l’obiettivo di ristabilire e mantenere la sicurezza nell’area interessata. Un atto di difesa che, nei fatti, rappresenterebbe l’ingresso in guerra della Nato e dei Paesi che ne fanno parte, con il coinvolgimento quindi anche dell’Italia.

Va però sottolineato che una risposta militare non è automatica né obbligata. L’articolo 5 prevede infatti una valutazione tra gli alleati, con una reazione che deve essere proporzionata alla natura e alla gravità dell’attacco subito. A tal proposito, trattandosi di un incidente e non di un chiaro attacco deliberato della Russia contro la Romania, tutto dovrebbe risolversi sul piano diplomatico.

Come chiarito dal segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Mark Rutte, infatti, la Nato “è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato” e per questo motivo “continuerà a migliorare la propria prontezza” per scoraggiare e difendersi da qualsiasi minaccia, droni compresi. Non si parla, quindi, almeno per il momento, di attacco.

Cosa succede adesso?

Ma quindi, quali saranno le conseguenze del drone russo caduto in Romania? Al netto dei messaggi di condanna per quanto accaduto, arrivati anche dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dall’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas, non dovrebbero esserci reazioni sproporzionate della Nato nei confronti della Russia.

Per quanto il clima sia tutt’altro che disteso - con la convinzione diffusa che Mosca abbia ancora una volta superato ogni limite - un attacco armato è da escludere.

A confermarlo è anche Ursula von der Leyen, che ha chiarito quale sarà la linea europea nelle prossime settimane. Da una parte l’Ue continuerà a rafforzare le misure di sicurezza e le proprie capacità di deterrenza, proprio con l’obiettivo di scongiurare una guerra su larga scala, mentre dall’altra proseguirà la pressione sulla Russia: l’Unione europea, infatti, è già al lavoro sul ventunesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il costo della guerra per il Cremlino.