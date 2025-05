Dove vedere Napoli e Inter oggi in tv su Dazn, Sky o in chiaro?

Dove vedere Napoli e Inter oggi in tv: Dazn, Sky o in chiaro? La Serie A è arrivata al suo ultimo atto con tanti verdetti ancora da scrivere, con tutte le attenzioni che naturalmente sono rivolte alla lotta per lo Scudetto che vede coinvolti i partenopei e i nerazzurri.

Per dare un adeguato lasso di tempo di distanza in caso di un eventuale spareggio programmato per lunedì, le partite Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno in contemporanea oggi venerdì 23 maggio con il fischio di inizio che ci sarà alle ore 20:45.

A una giornata dal termine del campionato il Napoli è primo in classifica con 79 punti, uno in più rispetto all’Inter che ancora sta ripensando ai due punti gettati nel finale della partita con la Lazio che avrebbero consentito un clamoroso sorpasso.

Agli azzurri di conseguenza basterà vincere stasera - in un Maradona gremito in ogni ordine di posto - contro un Cagliari già salvo per laurearsi campione d’Italia per la quarta la volta nella sua storia, la seconda negli ultimi tre anni.

Nel calcio però non esiste nulla di scritto e la Serie A è piena di situazioni analoghe che hanno riservato poi sorprese, con i tifosi napoletani - rinomati per la loro scaramanzia - che però avrebbero già pronti gli eventuali festeggiamenti.

Sono tanti così i motivi per vedere in tv o in streaming le partite di oggi Napoli-Cagliari e Como-Inter: vediamo allora se saranno trasmesse solo su Dazn oppure anche su Sky e in chiaro.