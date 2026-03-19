Sabato 21 marzo 2026, si accendono le luci dell’Allianz Stadium per uno degli anticipi più interessanti di giornata: la sfida tra Juventus e Sassuolo, valida per la 30ª giornata di Serie A. Una partita dal peso specifico importante per obiettivi diversi ma comunque significativi. I bianconeri arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità ai risultati positivi e restare agganciati alla corsa Champions. Il Sassuolo, invece, vuole provare a reagire dopo le ultime difficoltà e conquistare un risultato prestigioso su un campo storicamente complicato.

Ecco dove vedere la partita in TV, l’orario del fischio d’inizio, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere su valore delle rose e monte ingaggi delle due squadre.

Juventus-Sassuolo: orario e dove vederla in TV tra DAZN e Sky

Calcio d’inizio : 20:45

: 20:45 Stadio : Allianz Stadium di Torino

: Allianz Stadium di Torino TV in diretta : DAZN ; Sky Sport Uno (canale 201); Sky Sport Calcio (canale 202); Sky Sport 4K (canale 213); Sky Sport (canale 251)

: ; (canale 201); (canale 202); (canale 213); (canale 251) TV in streaming e on-demand: DAZN, Sky Go, NOW

La Juventus di Luciano Spalletti arriva alla sfida dopo due vittorie consecutive senza subire gol, tra cui il netto 4-0 contro il Pisa e il successo esterno contro l’Udinese. Risultati che hanno rilanciato i bianconeri nella corsa al quarto posto, rendendo fondamentale ottenere altri tre punti davanti al proprio pubblico.

Il Sassuolo guidato da Fabio Grosso si presenta invece a Torino dopo due sconfitte consecutive, contro Bologna e Lazio. Gli emiliani occupano una posizione tranquilla a metà classifica, ma vogliono invertire il trend negativo e provare a mettere in difficoltà una delle squadre più in forma del momento.

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Juventus-Sassuolo: le probabili formazioni

Juventus con alcune situazioni da monitorare alla vigilia della sfida dello Stadium. Non saranno disponibili Vlahovic, Holm e Thuram, anche se l’attaccante serbo potrebbe rientrare almeno in panchina. In avanti il riferimento offensivo sarà Boga, supportato sulla trequarti da Conceição, McKennie e Yildiz, mentre a centrocampo agiranno Locatelli e Koopmeiners.

Anche il Sassuolo arriva alla partita con qualche assenza. Non saranno disponibili Pieragnolo, Cande e Boloca. In attacco spazio al tridente composto da Berardi, Pinamonti e Laurienté, con Matic punto di riferimento in mezzo al campo insieme a Thorstvedt e Koné.

Ecco le probabili formazioni complete:

Juventus (4-2-3-1) : Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Yildiz; Boga.

: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceição, McKennie, Yildiz; Boga. Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Juventus-Sassuolo: i precedenti recenti

La storia recente dei confronti tra Juventus e Sassuolo sorride ai bianconeri. Nelle ultime cinque sfide tra le due squadre, infatti, la Juventus ha ottenuto tre vittorie, mentre il Sassuolo si è imposto in due occasioni, senza pareggi.

Negli incroci più recenti la Juventus ha spesso avuto la meglio con risultati anche netti. In più occasioni i bianconeri si sono imposti con almeno due gol di scarto, confermando una certa superiorità negli ultimi confronti diretti.

In questa stagione le due squadre si sono già affrontate nella gara di andata in campionato, con la Juventus capace di vincere per 3-0 sul campo del Sassuolo. Un risultato che conferma il buon momento dei torinesi negli scontri diretti recenti.

Juventus-Sassuolo: valore delle rose e monte ingaggi

Oltre agli aspetti tecnici, la sfida tra Juventus e Sassuolo mette a confronto anche due realtà economiche differenti del calcio italiano.

Secondo i dati più recenti, la Juventus spende annualmente circa 125 milioni di euro in stipendi lordi. Il Sassuolo, invece, si attesta intorno ai 39,96 milioni di euro.

Per quanto riguarda i singoli ingaggi, tra i più alti della rosa neroverde figura Domenico Berardi, con circa 6,95 milioni di euro lordi annui tra parte fissa e bonus. In casa bianconera, invece, il giocatore con lo stipendio più elevato resta Dusan Vlahovic, che pesa per quasi 28 milioni di euro lordi a stagione.

Sul piano del valore complessivo delle rose, il riferimento resta sempre il portale specializzato Transfermarkt. Il Sassuolo presenta una valutazione complessiva di circa 162,6 milioni di euro, mentre la Juventus si colloca nettamente più in alto con una stima superiore ai 560 milioni di euro, dato che riflette la profondità e la qualità dell’organico a disposizione di Spalletti.