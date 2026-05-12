Dove vedere l’Eurovision 2026? Date, canali TV, orari e streaming

Come e dove guardare l’Eurovision Song Contest 2026 in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna? L’evento musicale continentale più seguito al mondo torna con la sua 70esima edizione, pronta ad accendere il pubblico europeo con tre serate di show, ospiti internazionali e performance destinate a far discutere. Dopo mesi di attesa, questa sera - martedì 12 maggio - si alza ufficialmente il sipario sulla prima semifinale dell’Eurovision 2026, con l’Italia che punta forte, ovviamente, su Sal Da Vinci e la sua Per sempre sì.

L’artista napoletano, vincitore del Festival di Sanremo 2026, rappresenta il nostro Paese all’Eurovision e salirà sul palco viennese già durante la prima semifinale, anche se fuori concorso perché qualificato di diritto alla finale. Intorno a lui cresce l’attesa degli appassionati italiani, curiosi anche di vedere all’opera la nuova coppia di commentatori composta da Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini, al debutto in cabina insieme.

Vediamo allora dove vedere l’Eurovision 2026 in diretta tv e streaming, quali sono i canali che lo trasmettono, gli orari delle serate e quando è prevista l’esibizione di Sal Da Vinci nelle tre serate.

L’Eurovision 2026 va in onda dal 12 al 16 maggio e può essere seguito sia in diretta tv che in streaming online. Le due semifinali saranno trasmesse in chiaro su Rai 2, mentre la finale di sabato 16 maggio andrà in onda su Rai 1. L’evento sarà disponibile anche su RaiPlay, su Rai Radio2 e sul canale 202 del Digitale Terrestre.

La prima semifinale di questa sera sarà preceduta da una speciale “Anteprima Eurovision” in onda dalle 20.15, mentre la diretta inizierà ufficialmente alle 21.00. La conclusione della serata è prevista intorno alle 23.15, dopo le quindici esibizioni in gara e l’assegnazione dei dieci posti disponibili per la finale.

Il commento televisivo italiano è affidato a Gabriele Corsi, ormai presenza fissa dell’Eurovision per il sesto anno consecutivo, affiancato quest’anno da Elettra Lamborghini. Su Rai Radio2, invece, la radiocronaca sarà curata da Diletta Parlangeli e Matteo Osso, con Martina Martorano inviata direttamente da Vienna.

Sul palco della Wiener Stadthalle ci saranno invece i conduttori austriaci Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, scelti per guidare l’edizione celebrativa dei 70 anni del contest.

Ecco quando va in onda l’Eurovision 2026:

1ª semifinale : martedì 12 maggio 2026 ore 21.00 su Rai 2

: martedì 12 maggio 2026 ore 21.00 su Rai 2 2ª semifinale : giovedì 14 maggio 2026 ore 21.00 su Rai 2

: giovedì 14 maggio 2026 ore 21.00 su Rai 2 Finale: sabato 16 maggio 2026 ore 21.00 su Rai 1

Grande attenzione anche all’accessibilità: tutte le serate avranno sottotitoli e audiodescrizione, mentre la finale sarà disponibile su RaiPlay anche con traduzione integrale in LIS e ISL.

Come vedere l’Eurovision 2026 in streaming

Chi non può seguire l’Eurovision 2026 in televisione può affidarsi allo streaming. Le tre serate dell’evento saranno trasmesse in diretta su RaiPlay, la piattaforma gratuita della Rai accessibile da PC, smartphone, tablet e smart tv tramite sito ufficiale o app dedicata.

Per utilizzare RaiPlay è necessario registrarsi gratuitamente creando un account oppure effettuando l’accesso rapido tramite Google, Apple, Facebook o altri servizi compatibili.

L’evento sarà disponibile anche in streaming audio su RaiPlay Sound, mentre gli appassionati potranno seguire la manifestazione anche tramite il canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest.

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Sal Da Vinci Eurovision 2026: quando si esibisce

Come anticipato, Sal Da Vinci non dovrà affrontare le semifinali per conquistare un posto nella finale del 16 maggio. L’Italia, infatti, rientra tra i Paesi qualificati di diritto all’ultimo atto dell’Eurovision grazie al gruppo dei Big 4, le nazioni che sostengono maggiormente l’Unione Europea di Radiodiffusione.

Nonostante ciò, il cantante italiano presenterà comunque Per sempre sì già durante la prima semifinale di questa sera, senza però essere sottoposto al televoto. L’esibizione di Sal Da Vinci è prevista a metà serata, in scaletta tra Georgia e Finlandia.

Oltre all’artista napoletano, ci sarà un’altra presenza italiana sul palco viennese: Senhit, in gara per San Marino insieme a Boy George con il brano Superstar.

In totale sono 35 le nazioni partecipanti a questa edizione dell’Eurovision Song Contest. Durante la prima semifinale si esibiranno quindici Paesi, con dieci artisti che riusciranno a strappare il pass per la finalissima di sabato 16 maggio.