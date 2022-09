Dove e come vedere Milan Inter in Tv e streaming: tutto quello che c’è da sapere sul derby di Milano

Cinque giornate e il campionato già riserva il derby tra Milan e Inter. Si giocherà sabato 3 settembre alle ore 18. Un orario abbastanza insolito per la stracittadina meneghina, ma la prossima settimana si debutta in Champions League e bisogna ricaricare le forze per tempo.

Quello di quest’anno sarà uno dei derby più attesi degli ultimi anni. C’è molta curiosità di vedere all’opera i nuovi innesti sia da parte rossonera che da parte nerazzurra. Inutile dire che lo stadio Meazza sarà tutto esaurito e che i paesi collegati saranno oltre 150 per un evento di caratura mondiale.

Allora vediamo come fare per non perdersi il derby tra Milan e Inter con i consigli su dove seguirla in tv e streaming.

Milan-Inter: le ultime notizie dalla vigilia

Milan-Inter anche se arriva alla quinta giornata di campionato potrà già dare delle indicazioni utili su questa stagione. I nerazzurri ci arrivano con un punto in più in classifica e dopo la convincente vittoria ottenuta nel turno infrasettimanale contro la Cremonese. I rossoneri invece devono riscattarsi dopo il pareggio per 0-0 ottenuto contro il Sassuolo martedì.

Entrambe le squadre devono fare a meno di alcuni innesti importanti. Tra il Milan mancherà ovviamente il lungodegente Zlatan Ibrahimovic oltre ad Alessandro Florenzi e Krunic. L’Inter invece dovrà fare a meno di Romelu Lukaku e Mkhitaryan. Ancora qualche dubbio di formazione per Pioli e Inzaghi ma diciamo che gli 11 iniziali non dovrebbero discostarsi molto da quelli scesi in campo nella scorsa gara.

Così per il Milan, che gioca in casa, ci sarà ancora Giroud, protagonista dello scorso derby, a guidare l’attacco. In difesa rientra Calabria. Per l’Inter in difesa dovrebbe rientrare Bastoni anche se ieri era leggermente influenzato. In attacco dubbio su chi affiancherà Lautaro Martinez tra Dzeko e Correa ma il bosniaco sembra essere in vantaggio.

Questa la probabile formazione di Milan e Inter:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. Allenatore: Inzaghi.

La guida della gara sarà affidata a Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Meli e Peretti, con Mercenaro quarto uomo. In sala Var Di Paolo e Paganesi.

Milan-Inter: come vederla in Tv e streaming

L’appuntamento come detto è fissato per questo sabato 3 settembre alle ore 18. La diretta della gara sarà affidata a Dazn che detiene i diritti per trasmettere tutte le partite di Serie A. Sono diversi i metodi per collegarsi. Lo si può fare tramite smart tv direttamente dall’app o in streaming su smartphone e tablet. In alternativa se non si è in possesso di una smart tv si può collegare ad un dispositivo chromecast, amazon fire stick o il box di Tim vision.

Per chi è abbonato a Sky ed è in possesso dell’abilitazione al servizio, la diretta tra Milan e Inter potrà essere seguita anche sul canale Zona Dazn al 214 del decoder.

La diretta dell’evento inizierà circa 15 minuti prima con gli ospiti a bordocampo mentre la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Gobbi.