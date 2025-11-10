Dimentica la Thailandia. Ecco dove dovresti andare durante la tua vacanza in Asia

L’Asia è un continente meraviglioso e tutto da scoprire. Un melting pot di culture, natura e luoghi di interesse storico-culturale con pochi eguali nel mondo.

Tra tutti i Paesi da visitare in questo territorio ce n’è uno che si sta affermando come una delle mete turistiche migliori in assoluto. Stiamo parlando dello splendido Vietnam e tra poche righe scopriremo perché potrebbe rivelarsi la destinazione perfetta per il nostro prossimo viaggio.

I contrasti sono il segreto del successo del Vietnam

Secondo i dati ufficiali delle autorità turistiche vietnamite, il numero di visitatori internazionali è aumentato del 40% nel 2024. Un trend di crescita confermato dalle statistiche del primo semestre 2025 che ha visto un incremento del numero di ingressi del 22,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Una delle ragioni di questo enorme successo sta nei contrasti. Il Vietnam è in costante evoluzione e luoghi come Nang e l’isola di Phu Quoc si stanno trasformando in veri e propri paradisi turistici con servizi di alto livello.

Tutto questo in coabitazione con risaie sterminate, templi silenziosi e natura incontaminata. Un luogo in cui modernità e tradizione si sposano alla perfezione.

Perché andare in vacanza in questo Paese

Quello che stupisce del Vietnam è la vasta gamma di paesaggi diversi che convivono in perfetta armonia. Ci sono città commerciali e industrializzate come Ho Chi Minh City a un’ora d’auto di distanza dai fiumi e dalle paludi del Delta del fiume Mekong.

Oppure spiagge paradisiache come quelle di My Khe Beach e delle Isole Cham alternate alle risaie di Sapa, abitate dalle popolazioni indigene, e a montagne in cui impegnarsi in trekking da sogno. Per non parlare poi degli spettacoli naturali della Baia di Halong, famosa per le sue formazioni rocciose, e delle dune di sabbia di Mui Ne.

Ce n’è davvero per tutti i gusti. Il tutto a prezzi estremamente competitivi e con un livello di criminalità tra i più bassi del mondo. Non per niente Forex considera Ho Chi Minh City come la quinta città più economica del pianeta in cui andare in vacanza.

Quanto costa una vacanza in Vietnam

I costi per una vacanza in Vietnam sono tra i più bassi in assoluto quando si parla dei Paesi dell’Asia. Per un volo andata e ritorno, ad esempio, i prezzi variano tra i 600 e i 700 euro dell’alta stagione e si abbassano fino a 500 euro nei periodi di bassa stagione.

Una piccola parte del budget di viaggio andrebbe riservata a un’assicurazione sanitaria. Per visitare il Vietnam non è obbligatoria ma potrebbe salvarci la vita e ci costerà al massimo 100 euro.

Incredibili i prezzi per i pernottamenti. È possibile trovare una camera in un ostello a 5 euro a notte ma per chi desidera più comodità ci sono pochi problemi: gli hotel di lusso costano circa 40-50 euro a notte.

Nessun problema anche per quanto riguarda il cibo. I piatti tipici venduti nelle bancarelle costano circa 1 o 2 euro mentre per un ristorante di media qualità si sale a circa 10 euro per un pasto completo. I prezzi medi dei locali più raffinati difficilmente superano i 30 euro a persona.