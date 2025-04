Di cosa hai più paura oggi? Partecipa al sondaggio

Di cosa hai più paura oggi? Questo è il sondaggio che Money.it vuole proporre ai suoi lettori ora che il mondo intero sembrerebbe essere di fronte a diversi - e forti - rischi, proprio nel momento in cui si sta provando a ripartire dopo il periodo buio del Covid che per due anni ha paralizzato buona parte del globo.

La paura è un sentimento che sembrerebbe serpeggiare sempre più non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo a causa delle forti incertezze geopolitiche e delle grandi sfide che siamo chiamati ad affrontare.

Leggendo i giornali il primo timore che viene in mente è quello legato allo scoppio di una possibile terza guerra mondiale, visto che i diversi conflitti attualmente in corso potrebbero allargarsi da un momento all’altro.

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e l’inizio della sua guerra dei dazi hanno aumentato però i rischi di una crisi economico-finanziaria, ma negli Stati Uniti la diffusione dell’influenza aviaria - vedi crisi delle uova - ha riacceso i timori anche per una nuova pandemia, senza considerare i pericolosi focolai di malattie vecchie e nuove in Africa e Sud America.

Sempre le decisioni di Trump in materia di intelligenza artificiale e clima hanno acceso però diversi campanelli d’allarme, visti i rischi legati alle nuove tecnologie - c’è chi parla a riguardo di un futuro distopico - e ai cambiamenti climatici.

Lo scopo di questo sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo realizzato a campione, è quello di capire qual è la più grande paura dei nostri lettori al giorno d’oggi.

Di cosa hai paura oggi? Il sondaggio

La paura è un’emozione primaria e universale che si manifesta in risposta a un pericolo reale o percepito. È un meccanismo di difesa fondamentale per la sopravvivenza, specie in un momento storico come quello che stiamo vivendo.

Ma cosa ci spaventa di più al giorno d’oggi? Ci sono timori palesi come quelli legati a una terza guerra mondiale potenzialmente anche nucleare, oppure per una nuova pandemia visto che dopo il Covid ci siamo scoperti tutti più vulnerabili.

Ci sono però “nemici” quasi invisibili, come i cambiamenti climatici i cui effetti - in alcuni casi già evidenti - però potrebbero essere distruttivi per il nostro pianeta senza una radicale inversione di tendenza.

Stesso discorso per l’intelligenza artificiale che, al pari dell’avvento di internet, a breve potrebbe cambiare per sempre le nostre vite, ma c’è da capire se questo potrebbe avvenire in meglio o in peggio.

Il filo conduttore di tutte queste paure di certo è il rischio di una nuova crisi economico-finanziaria, specie adesso che la guerra dei dazi si è sommata all’inflazione e all’aumento dei costi delle materie prime.

Con il futuro che appare essere sempre più un’autentica sciarada, partecipa al nostro sondaggio su qual è la tua più grande paura al giorno d’oggi.