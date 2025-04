La crisi economica non spaventa più, la guerra sì. Il risultato del sondaggio

Come investire in borsa?

La più grande paura è quella di una terza guerra mondiale. Questo è il responso del sondaggio lanciato da Money.it mentre tutto il mondo si sta interrogando sulle conseguenze dei dazi imposti da Donald Trump a tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, con il timore maggiore però che resterebbe sempre quello di un allargamento del conflitto in corso in Ucraina ormai da più di tre anni.

Come si può vedere dai risultati del sondaggio, che ricordiamo non ha un valore scientifico ma soltanto indicativo non essendo stato realizzato a campione, la più grande paura dei lettori in questo momento è quella legata a una terza guerra mondiale.

Al secondo posto con il 19% c’è il rischio di una crisi economico-finanziaria, timore particolarmente fondato ora che con il “Liberation Day” il presidente Trump ha ufficializzato dei dazi draconiani che stanno affossando le Borse di mezzo mondo.

Interessante vedere come anche l’intelligenza artificiale sia un ambito che suscita delle paure al pari del cambiamento climatico, mentre il rischio di una nuova pandemia non sembrerebbe turbare i sonni dei lettori.

Lo spettro di una terza guerra mondiale con ogni probabilità però viene concepito come un rischio più tangibile, oltre che probabile visto che l’Europa si sta armando in tutta fretta facendo capire senza troppi giri di parole che presto la Russia potrebbe attaccare anche Paesi dell’Unione europea.

Di certo tra guerra e dazi - senza contare il sempre attuale problema dei cambiamenti climatici e gli interrogativi legati all’irruzione nelle nostre vite dell’intelligenza artificiali - sembrerebbero essere molti i punti interrogativi riguardanti il futuro.