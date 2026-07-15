Detrazioni fiscali, come recuperare quelle dimenticate gli anni precedenti

Le detrazioni fiscali dimenticate possono essere recuperate o vanno definitivamente perdute? Non è così raro che un contribuente dimentichi di inserire nella dichiarazione dei redditi annuale una spesa sostenute che gli darebbe diritto a una detrazione di imposta. In questi casi il beneficio fiscale può essere salvato inserendolo nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo?

Secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione la risposta è che l’agevolazione può essere recuperata. Se un contribuente ha sostenuto, per esempio, una spesa nel 2024, ma non l’ha inserita nel 730/2025 non perde del tutto il diritto al beneficio. Grazie a precisi strumenti, infatti, l’omissione può essere corretta e si può recuperare quanto spetta di risparmio fiscale.

Anche se non tutti lo sanno, le detrazioni fiscali possono essere richieste entro 5 anni e questo grazie alla dichiarazione integrativa che può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza di presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta in cui le spese sono state sostenute.

Anche se non si richiede un beneficio fiscale con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese, il beneficio fiscale può essere richiesto in un secondo tempo presentando la dichiarazione integrativa anche se nella presentazione della dichiarazione ordinaria non vi sia menzione del beneficio spettante.

A chiarire questo punto è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 14889 del 28 maggio 2024. Se si dimentica una detrazione fiscale c’è tempo fino al termine ultimo previsto dalla legge per recuperare l’agevolazione. L’ordinanza della Suprema Corte, pur essendo riferita alle detrazioni per bonus edilizi, può essere facilmente applicata anche ad altre tipologie di detrazioni.

Qualsiasi errore è recuperabile

La Suprema Corte, nel caso di specie, ricorda che al contribuente è sempre possibile rimediare ai propri errori proprio con la presentazione della dichiarazione integrativa che può essere presentata entro il termine ultimo previsto dalla legge, senza perdere il diritto all’eventuale rimborso.

Non ci si riferisce, in questo caso, al 730 integrativo che è possibile presentare entro il 25 ottobre dell’anno di presentazione del 730 ordinario o precompilato, ma alla possibilità di integrare la dichiarazione presentata entro un ampio lasso temporale previsto dalla legge. Questo significa che anche chi ha dimenticato detrazioni nelle dichiarazioni degli anni precedenti, è ancora in tempo per recuperare il beneficio fiscale

La Corte di Cassazione aveva già chiarito nell’ordinanza 373 del 2016 che:

in materia di imposte sui redditi, la facoltà, attribuita al contribuente dall’art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, come introdotto dall’art. 2 del d.P.R. n. 435 del 2001, di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, non interferisce con l’effettivo diritto al rimborso, né sulla facoltà di emendare i propri errori da parte del contribuente, restando correlata al rispetto di tale limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente.

A prevedere questa possibilità, in ogni caso, non è l’ordinanza in questione, ma la Legge visto che l’integrazione delle dichiarazioni annuali è prevista dall’articolo 2, comma 8 del Dpr 322 del 22 luglio 1998: il contribuente ha facoltà di integrare la dichiarazione presentata per correggere omissioni ed errori con una dichiarazione integrativa da presentare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Con quale modello si rimedia?

Il modello da utilizzare per la dichiarazione integrativa è il modello Redditi barrando la voce “dichiarazione integrativa” che può essere inviata anche una volta scaduti i termini per la trasmissione per l’anno di riferimento a patto che la dichiarazione originaria sia stata presentata nei termini.

Per eliminare errori e omissioni va, come detto, barrata nel frontespizio del modello Redditi la casella “dichiarazione integrativa”; nella casella va indicato il codice 1 per correggere la dichiarazione che ha determinato un maggiore o minore

reddito;

debito di imposta;

credito.

Si indica, invece, il codice 2 quando si corregge la dichiarazione inviata in base alle comunicazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate per correggere spontaneamente errori e omissioni.

Si tratta di due casistiche differenti, visto che con il codice 1 si correggono errori di cui ci si è resi conto in autonomia mentre con il codice 2 si procede a modificare gli errori e le omissioni a seguito di una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate.

L’eventuale credito di imposta derivante può essere sia usato in compensazione sia chiesto a rimborso.