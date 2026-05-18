È tempo di dichiarazione dei redditi, con Caf e patronati già al lavoro per la raccolta dei documenti e l’invio dei prospetti di liquidazione. Ma a che prezzo? A differenza di altri servizi, come ad esempio l’Isee, l’invio della dichiarazione dei redditi tramite modello 730/2026 presso Caf e patronati prevede infatti un costo che può variare, anche sensibilmente, a seconda dei casi.

Non esistono tariffe nazionali: sono i singoli uffici, sulla base delle indicazioni del sindacato o dell’associazione di categoria a cui fanno riferimento, a stabilire il prezzo richiesto per la predisposizione della pratica e per la trasmissione del modello 730/2026. Una cosa, però, è certa: il costo è sicuramente superiore rispetto a quello sostenuto da chi utilizza il modello precompilato, visto che in quel caso la procedura è completamente gratuita.

Non tutti, però, si sentono tranquilli nel procedere con la dichiarazione dei redditi senza l’intermediazione di un esperto. È vero che con il fai da te si risparmia, ma lo è altrettanto il fatto che commettere un errore può costare caro: da un lato perché si rischia di perdere il diritto ad alcune detrazioni, dall’altro perché eventuali inesattezze possono far scattare sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il costo della dichiarazione dei redditi con modello 730/2026 tramite Caf può quindi essere giustificato anche dal fatto che, oltre alla predisposizione e all’invio della pratica, si beneficia della consulenza di un esperto, in grado di consigliare il contribuente e di aiutarlo a ottenere il miglior risultato possibile.

Ma di quanti soldi parliamo? Ecco quanto si spende generalmente presso Caf e patronati, nel 2026, per l’invio sia del modello 730/2026 sia del modello Redditi PF.

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Quanto costa la dichiarazione dei redditi al CAF nel 2026

Vediamo quali sono i costi richiesti solitamente dai Caf alla propria clientela per la dichiarazione dei redditi tramite modello 730/2026 o modello Redditi PF.

Come già spiegato, non esiste una tariffa unica nazionale: il prezzo dipende dalla sede, dalla complessità della pratica, dal tipo di modello da inviare e dall’eventuale iscrizione al sindacato o all’associazione di riferimento.

Per il Caf Cisl Piemonte, ad esempio, le tariffe 2026 sono le seguenti, con costi più bassi per gli iscritti e importi più elevati per i non iscritti.

Servizio Costo iscritti Costo non iscritti 730 singolo 25 euro 78 euro 730 autocompilato cartaceo 25 euro 45 euro 730 singolo non iscritto, coniuge di iscritto - 45 euro 730 singolo tariffa promozionale nuovo utente - 45 euro 730 congiunto iscritto, coniuge a carico 25 euro - 730 congiunto, due iscritti 50 euro - 730 congiunto non iscritto, coniuge a carico - 78 euro 730 congiunto, un iscritto e un non iscritto 70 euro - 730 congiunto, due non iscritti - 130 euro Modello Redditi PF 40 euro 90 euro

Diverso il caso del Caf UIL Roma e Lazio, il cui tariffario 2026 per il modello Redditi PF - ex Unico - riguarda i contribuenti non titolari di partita Iva. In questo caso il costo cambia in base al reddito e alla presenza o meno dei quadri dei fascicoli 2 e 3.

Servizio Costo iscritti UIL Costo non iscritti Modello Redditi PF fino a 15.000 euro 19,50 euro con F24 35,00 euro con F24 Modello Redditi PF oltre 15.000 euro, solo quadri fascicolo 1 21,00 euro con F24 50,00 euro con F24 Modello Redditi PF oltre 15.000 euro, con quadri fascicoli 2-3 29,50 euro con F24 55,00 euro con F24 Modello predisposto dal contribuente, solo invio Agenzia Entrate 12,00 euro 15,00 euro

Per il modello Redditi PF correttivo o integrativo, sempre presso il Caf UIL Roma e Lazio, le tariffe sono invece le seguenti:

Situazione Costo iscritti UIL Costo non iscritti Correzione Caf UIL gratuito gratuito Correzione contribuente modello base Caf UIL 15,00 euro con F24 25,00 euro con F24 Correzione contribuente modello base non Caf UIL 30,00 euro 50,00 euro

Quanto al Caf Cgil Piemonte e Valle d’Aosta, il tariffario disponibile distingue le tariffe in base alla fascia di reddito, prevedendo importi ridotti per gli iscritti e un costo fisso più alto per i non iscritti.

Servizio Costo iscritti Costo non iscritti Modello 730 soggetti non obbligati 5 euro 10 euro 730 singolo, reddito fino a 11.500 euro 19 euro 80 euro 730 singolo, reddito da 11.501 a 16.000 euro 27 euro 80 euro 730 singolo, reddito da 16.001 a 22.000 euro 30 euro 80 euro 730 singolo, reddito oltre 22.000 euro 35 euro 80 euro 730 singolo coniuge/figli under 30 conviventi di iscritto - 45 euro 730 congiunto con coniuge a carico, prima fascia 29 euro 97 euro 730 congiunto con coniuge a carico, seconda fascia 37 euro 97 euro 730 congiunto con coniuge a carico, terza fascia 40 euro 97 euro 730 congiunto con coniuge a carico, quarta fascia 45 euro 97 euro 730 congiunto di due iscritti somma tariffe 730 singolo 160 euro 730 congiunto di un solo iscritto da 64 a 80 euro -

Sempre per il Caf Cgil Piemonte e Valle d’Aosta, queste sono invece le tariffe per il modello Redditi PF:

Servizio Costo iscritti Costo non iscritti Modello Redditi/ravvedimento operoso, prima fascia 25 euro 87 euro Modello Redditi/ravvedimento operoso, seconda fascia 35 euro 87 euro Modello Redditi/ravvedimento operoso, terza fascia 35 euro 87 euro Modello Redditi/ravvedimento operoso, quarta fascia 42 euro 87 euro Modello Redditi/ravvedimento operoso coniuge a carico 22 euro - Modello Redditi di coniuge/figli under 30 conviventi di iscritto - 50 euro Trasmissione telematica modello Redditi compilato dal contribuente 19 euro 30 euro Trasmissione telematica modello Redditi coniuge di iscritto 22,50 euro -

C’è poi il caso del Caaf Cgil Emilia-Romagna, UPL Bologna, dove le tariffe 2026 del modello 730 sono calcolate sulla base del reddito complessivo e della complessità della dichiarazione.

Reddito Tariffa base Tariffa iscritti Cgil Da 0 a 10.000 euro 25,00 euro 10,00 euro Da 10.001 a 20.000 euro 60,00 euro 24,00 euro Da 20.001 a 30.000 euro 90,00 euro 36,00 euro Da 30.001 a 40.000 euro 115,00 euro 46,00 euro Da 40.001 a 60.000 euro 138,00 euro 55,00 euro Redditi superiori a 60.000 euro 145,00 euro 62,00 euro

Nel caso del modello Redditi, il tariffario del Caaf Cgil Emilia-Romagna prevede invece una maggiorazione di 10 euro rispetto alle tariffe del modello 730, con servizio comprensivo anche della compilazione e dell’invio dell’eventuale F24 telematico.

Analizzando le tariffe disponibili per il 2026, possiamo quindi dire che il costo della dichiarazione dei redditi tramite Caf può partire da circa 20-25 euro per gli iscritti con pratiche semplici, ma può superare facilmente gli 80-100 euro per i non iscritti, arrivando anche a circa 130-160 euro nei casi di dichiarazione congiunta o più articolata.

In media, per un modello 730 ordinario, la spesa si colloca generalmente tra i 40 e gli 80 euro, con sconti anche consistenti per chi è iscritto al sindacato di riferimento.